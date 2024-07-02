Нарвитянка отдала мошенникам крупную сумму денег

Перевод: Павел Соболев

Мошенники позвонили в понедельник жительнице Нарвы и заявили, что ее дочь стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал еще один участник дорожного движения, сообщил представитель Идаской префектуры.

Мошенники убедили женщину снять наличные в банке и передать их мошенникам, что она и сделала.

В итоге из-за мошенничества женщина потеряла более 15 000 евро.

Еще в мае Департамент полиции и погранохраны проинформировал, что людям все чаще говорят по телефону, что их сбережения или близкие находятся под угрозой. Для разрешения ситуации их просят снять наличные и отнести их в почтовый автомат или же передать курьеру.

В наиболее вопиющих случаях жертвы мошенничества продавали свои жилища и отдавали вырученные деньги преступникам.