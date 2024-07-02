Жительница Нарвы поверила рассказу мошенников, которые позвонили ей и поведали о дорожно-транспортном происшествии, якобы случившемся с ее дочерью, и передала им более 15 000 евро.
Нарвитянка отдала мошенникам крупную сумму денег
Перевод: Павел Соболев
Мошенники позвонили в понедельник жительнице Нарвы и заявили, что ее дочь стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал еще один участник дорожного движения, сообщил представитель Идаской префектуры.
Мошенники убедили женщину снять наличные в банке и передать их мошенникам, что она и сделала.
В итоге из-за мошенничества женщина потеряла более 15 000 евро.
Еще в мае Департамент полиции и погранохраны проинформировал, что людям все чаще говорят по телефону, что их сбережения или близкие находятся под угрозой. Для разрешения ситуации их просят снять наличные и отнести их в почтовый автомат или же передать курьеру.
В наиболее вопиющих случаях жертвы мошенничества продавали свои жилища и отдавали вырученные деньги преступникам.