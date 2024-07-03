На прошлой неделе НКО Mondo сообщила о запуске проекта, в рамках которого эстонский образовательный стартап Clanbeat будет применен в Украине. Будет проведен мониторинг состояния психического благополучия учащихся и сотрудников школ Житомирской области, что позволит лучше понять влияние войны на их психическое здоровье. О том, как это будет выглядеть на практике, какую ценную помощь смогут получить в рамках этого проекта педагоги и школьники в Украине, и обо многом другом в студии Postimees рассказала руководитель проекта Mondo Виктория Ишкина.
Студия Postimees: ментальное благополучие детей в Украине подорвано, эстонские технологии направят помощь нуждающимся в ней
Выдержки из беседы:
- Проект поддержки психического благополучия, который внедряется в Житомирской области, сосредоточен на школах. Виктория, вы совсем недавно вернулись из Украины. Можно ли сказать, что молодежь в вызванном войной кризисе психического здоровья является особенно уязвимой группой в украинском обществе? Что именно школьники, дети и подростки особенно остро нуждаются сейчас в психологической поддержке?
- Да, это абсолютно так. Если мы говорим о детях, то зачастую именно они являются крайне уязвимыми в данной ситуации, потому что в условиях военных действий полностью меняется структура семьи. Меняются роли в семье.
Например, многие дети в Житомирской области, приоритетной для Эстонии, являются переселенцами. Мы порой не знаем, когда встречаемся с этими детьми, когда совершаем мониторинговые визиты в школы, через что они прошли, что они видели.
И если мы говорим опять-таки о средствах поддержки и услугах, то часто основный клиент у нас - это взрослые. И для детей значительно труднее обеспечить тот уровень доступности помощи, при котором они получали бы именно ту помощь, в которой они нуждаются.
- В случае решения Clanbeat речь идет о составлении и систематическом заполнении карты психического благополучия человека и последующем предоставлении ему актуальной обратной связи от специалистов. В чем специфика и сложности использования этого решения в ситуации войны? Почему был сделан выбор в его пользу?
- В последнем раунде финансирования, который был организован центром EstDev, занимающимся международным сотрудничеством и партнерством, один из приоритетов был связан, безусловно, с ментальным здоровьем. А также с эстонской экспертизой и с эстонскими инновациями, которые мы можем привнести в Украину.
Это инновации, которые помогут механизмам оказания помощи работать гораздо эффективнее и лучше. И здесь Mondo вышла на Clanbeat, на эстонскую организацию, на эстонский стартап, который как раз занимается темами ментального благополучия среди школьников. А также учителей и вообще школьного персонала в Эстонии.
Конечно, с учетом тех огромных количеств нуждающихся в Украине в психологической помощи людей, наверное, идеальным вариантом было бы вытренировать тоже огромное количество психологов, приставить психолога к каждому ребенку и таким образом разрешить всю эту проблему. Но, к сожалению, это невозможно ни по деньгам, ни по другим ресурсам.
Поэтому здесь Эстония должна думать несколько основательнее, и зачастую мы берем не количеством, а именно инновациями. Clanbeat - это организация, которая предлагает автономное дигитальное решение. Ту платформу, с помощью которой ребенок, учитель, кто-то из персонала школы или вообще любой человек может заполнить опросник, состоящий из пяти вопросов, разработанных Всемирной организацией здравоохранения. После этого калькулируется индекс благополучия - выше пятидесяти или меньше пятидесяти. Это означает, если говорить проще, хороший уровень и плохой уровень.
В зависимости от этого платформа может предлагать какие-то решения, которые мы в нее интегрируем и впишем. И если мы говорим именно о Житомирской области, то там очень большие проблемы с осведомленностью, доступностью и координацией. В условиях конфликта нужно делать очень много, люди не успевают друг с другом говорить, координировать свои действия. В итоге мы имеем дублирование, отсутствие информации, ведь если какая-то информация есть где-то в интернете, это не означает, что дети осведомлены о нужных вещах.
Поэтому Clanbeat показался нам очень хорошим партнером в данном проекте. Мы говорим о том, как оказать детям помощь, но сделать это в более автономном порядке. В том числе и уменьшая ту нагрузку, которая падает на школьные администрации, на школьных психологов, которых в Украине и так мало.
- Если этот мониторинг выявит все важные проблемные места и болевые точки, если станет ясно, кто и в какой помощи нуждается, можно ли будет найти в самой Украине ресурс, который позволит эту помощь оказать? Существуют ли там качественные местные услуги психологической поддержки, или Украина и их должна будет - по крайне мере, частично - тоже «импортировать»?
- То, что мы делаем со своей стороны, это заполняем имеющийся вакуум. Услуг со стороны государства как таковых... Их в Украине хватает. Этих услуг много. Но проблема в выстраивании мостов между теми людьми, кто оказывает помощь, и теми, кто в ней нуждается. Имеется своего рода временной вакуум, и мы его заполняем, сводим эти две стороны вместе.
После этого, как мы надеемся, в самой Украине появятся свои собственные методы, свои координационные платформы; мы видим, что они уже появляются. Например, если мы говорим о юридической помощи, то в Украине уже есть сервис, который сводит все стороны при оказании данных услуг вместе и предоставляет всю информацию об этих услугах гражданскому населению.
Что касается психологического здоровья, то в Украине, нет сомнений, появятся и свои решения. Свои платформы, свои координационные механизмы. Но для этого нужно время, а времени для того, чтобы терпеть и ждать, у нас нет.
- Представители 25 школ Житомирской области, участвующие в проекте, впервые использовали методику Clanbeat 18 июня. Каковы результаты первого опыта применения стартапа? Высок ли уровень энтузиазма директоров школ, педагогов, учащихся, высок ли уровень доверия к предлагаемому решению? Все ли прошло гладко?
- Без доверия в Украине ни одна организация ничего не добьется. Mondo в этом смысле повезло, мы были в Луганской области с 2014 года. Когда началось полномасштабное вторжение, мы расширили свою деятельность на всю Украину. У нас в разных регионах Украины есть свои партнеры, с которыми мы уже реализовывали какие-то пилотные проекты, у нас есть своя партнерская сеть школ, с которой мы работаем.
И это является очень важной точкой для доступа. Это особенно актуально в случае темы психического здоровья. Часто можно говорить о стигматизации этой темы, поэтому у вас должны быть именно доверительные отношения, чтобы те же самые учителя направляли к вам своих учеников.
Что касается семинара, который мы провели 18 июня в Украине, то там было по два представителя от всех школ-участников. Там были как представители школьных администраций, так и психологи, которые будут координировать использование всей этой платформы до конца этого года.
Энтузиазм, конечно, был. Энтузиазм уже просто в плане какого-то хорошо выглядящего дигитального решения. Энтузиазм был в принципе даже в плане того, что эти люди смогли выехать куда-то за пределы своих сел и городов. Семинар проводился в Житомире, и там были представители школ со всей Житомирской области. Это было для них просто как глоток свежего воздуха.
В то же время, несмотря на весь этот энтузиазм, когда все эти пятьдесят человек заполнили этот опросник, то оказалось, что у шестидесяти процентов из них низкий уровень психического благополучия. Это тоже был очень важный сигнал для нас, потому что нередко происходит так, что фасад выглядит очень хорошо. То есть все это люди были очень собранными и жизнерадостными. Но то, что кроется внутри, и, быть может, остается незамеченным, ведь тоже требует работы.
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