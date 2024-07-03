Студия Postimees: ментальное благополучие детей в Украине подорвано, эстонские технологии направят помощь нуждающимся в ней

- В последнем раунде финансирования, который был организован центром EstDev, занимающимся международным сотрудничеством и партнерством, один из приоритетов был связан, безусловно, с ментальным здоровьем. А также с эстонской экспертизой и с эстонскими инновациями, которые мы можем привнести в Украину.

Это инновации, которые помогут механизмам оказания помощи работать гораздо эффективнее и лучше. И здесь Mondo вышла на Clanbeat, на эстонскую организацию, на эстонский стартап, который как раз занимается темами ментального благополучия среди школьников. А также учителей и вообще школьного персонала в Эстонии.

Конечно, с учетом тех огромных количеств нуждающихся в Украине в психологической помощи людей, наверное, идеальным вариантом было бы вытренировать тоже огромное количество психологов, приставить психолога к каждому ребенку и таким образом разрешить всю эту проблему. Но, к сожалению, это невозможно ни по деньгам, ни по другим ресурсам.

Фрагмент передачи. Фото: Константин Седнев

Поэтому здесь Эстония должна думать несколько основательнее, и зачастую мы берем не количеством, а именно инновациями. Clanbeat - это организация, которая предлагает автономное дигитальное решение. Ту платформу, с помощью которой ребенок, учитель, кто-то из персонала школы или вообще любой человек может заполнить опросник, состоящий из пяти вопросов, разработанных Всемирной организацией здравоохранения. После этого калькулируется индекс благополучия - выше пятидесяти или меньше пятидесяти. Это означает, если говорить проще, хороший уровень и плохой уровень.