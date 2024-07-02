В среду, 3 июля, начнутся строительные работы на бульваре Кадака, в ходе которых вместо находящегося в плохом состоянии моста будет построен новый виадук. Он обеспечит более безопасное движение для всех участников дорожного движения: пешеходов, велосипедистов и транспортных средств. Строительные работы повлекут за собой изменения в организации дорожного движения и работе общественного транспорта.
В среду начинается строительство виадука на бульваре Кадака
«Построенный в 1970 году виадук на бульваре Кадака устарел и будет отремонтирован по рекомендации Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, - уточнил вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере. - Это сложные и длительные строительные работы, и мы надеемся на терпение и понимание жителей города, а также просим соблюдать временные правила дорожного движения».
На время строительства для движения будет закрыт отрезок бульвара Кадака между перекрестком улиц Калда и Тяхеторни, виадук Кадака закроется для транспортных средств и пешеходов.
Для пешеходов и велосипедистов на время строительных работ будут установлены направляющие дорожные знаки. Для передвижения из Нымме в Мустамяэ пешеходам рекомендуется использовать улицы Таммепярья, Сярье и Тяхеторни. При передвижении на автомобиле в качестве маршрута объезда в Нымме можно использовать Пярнуское шоссе и улицу Вяэна, в районе бульвара Кадака - улицы Ыйтсе и Калда.
В связи с работами по реконструкции бульвара Кадака в объезд будут направлены автобусные линии № 10, 20 и 20А через улицу Тяхеторни, Пярнуское шоссе, улицы Калда и Хоммику.
Маршрут автобусной линии № 10 в направлении Вана-Пяэскюла: Пярнуское шоссе, улица Лаане, улица Хоммику и бульвар Кадака. Будут закрыты остановки «Пиду», «Вяэна», «Тяхеторни», «Кадака пуйестеэ» и «Калда».
На измененном маршруте будут установлены остановки «Сальве» и «Кивимяэ яам». В направлении Вяйке-Ыйсмяэ будут закрыты остановки «Калда», «Кадака пуйестеэ», «Тяхеторни», «Вяэна» и «Пиду». На измененном маршруте будут установлены остановки «Хоммику» (на одноименной улице), «Лаане», «Кивимяэ яам» и «Сальве».
Маршрут автобусной линии № 20 в направлении станции Пяэскюла: бульвар Кадака, улица Тяхеторни, улица Вяэна и Пярнуское шоссе. Будут закрыты остановки «Калда» и «Хоммику». На измененном маршруте будут установлены остановки «Кадака пуйестеэ», «Тяхеторни», «Вяэна», «Пиду», «Сальве» и «Кивимяэ яам».
Маршрут в направлении Пассажирского порта, Терминала D: бульвар Кадака, улица Хоммику, улица Лаане, Пярнуское шоссе, улица Вяэна, улица Тяхеторни и бульвар Кадака. Будет закрыта остановка «Калда». На измененном маршруте будут установлены остановки «Хоммику» (на одноименной улице), «Лаане», «Кивимяэ яам», «Сальве», «Пиду», «Вяэна», «Тяхеторни» и «Кадака пуйестеэ».
Маршрут автобусной линии № 20А в направлении Лаагри: бульвар Кадака, улица Тяхеторни, улица Вяэна, Пярнуское шоссе, улица Лаане, улица Хоммику и бульвар Кадака. Будет закрыта остановка «Калда». На измененном маршруте будут установлены остановки «Кадака пуйестеэ», «Тяхеторни», «Вяэна», «Пиду», «Сальве» и «Кивимяэ яам».
Маршрут в направлении Пассажирского порта, Терминала D: бульвар Кадака, улица Хоммику, улица Лаане, Пярнуское шоссе, улица Вяэна и улица Тяхеторни. Будет закрыта остановка «Калда». На измененном маршруте будут установлены остановки «Хоммику» (на одноименной улице), «Лаане», «Кивимяэ яам», «Сальве», «Пиду», «Вяэна», «Тяхеторни» и «Кадака пуйестеэ».
На первом этапе работ старый виадук будет снесен, в августе начнется строительство нового виадука и инженерных сетей, а в конце года начнут строительство дорожных сооружений. Для жителей улицы Калда и расположенных на ней предприятий будет обеспечен доступ в течение всего периода строительства.
Во время строительных работ имеющиеся деревья будут защищены досками, закрепленными вокруг ствола. В связи со строительством будет ликвидировано 68 деревьев и семь кустарников - в основном это молодые сосны, а также лиственные. В ходе работ по озеленению на участке будет высажено 49 деревьев: восемь ясеней, пять дубов обыкновенных, пять японских лиственниц и 31 сосна обыкновенная.
Строительные работы производит компания Atemo OÜ по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. Строительный надзор осуществляет TPJ Inseneribüroo OÜ. Согласно договору, стоимость строительных работ составляет около 1,85 миллиона евро, из которых около 134 000 евро софинансирует AS Tallinna Vesi при строительстве водопроводных и канализационных трасс (суммы без НСО).
Виадук Кадака планируется открыть для движения в конце года, однако весной 2025 года продолжатся работы по асфальтированию и озеленению. Согласно договору, срок окончания работ - 3 февраля 2026 года.