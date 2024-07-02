В среду начинается строительство виадука на бульваре Кадака

«Построенный в 1970 году виадук на бульваре Кадака устарел и будет отремонтирован по рекомендации Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, - уточнил вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере. - Это сложные и длительные строительные работы, и мы надеемся на терпение и понимание жителей города, а также просим соблюдать временные правила дорожного движения».

На время строительства для движения будет закрыт отрезок бульвара Кадака между перекрестком улиц Калда и Тяхеторни, виадук Кадака закроется для транспортных средств и пешеходов.

Для пешеходов и велосипедистов на время строительных работ будут установлены направляющие дорожные знаки. Для передвижения из Нымме в Мустамяэ пешеходам рекомендуется использовать улицы Таммепярья, Сярье и Тяхеторни. При передвижении на автомобиле в качестве маршрута объезда в Нымме можно использовать Пярнуское шоссе и улицу Вяэна, в районе бульвара Кадака - улицы Ыйтсе и Калда.

Схема движения для пешеходов. Фото: Tallinna linnavalitsus

В связи с работами по реконструкции бульвара Кадака в объезд будут направлены автобусные линии № 10, 20 и 20А через улицу Тяхеторни, Пярнуское шоссе, улицы Калда и Хоммику.

Маршрут автобусной линии № 10 в направлении Вана-Пяэскюла: Пярнуское шоссе, улица Лаане, улица Хоммику и бульвар Кадака. Будут закрыты остановки «Пиду», «Вяэна», «Тяхеторни», «Кадака пуйестеэ» и «Калда».