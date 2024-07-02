Урмас Рейнсалу Рост цен на электроэнергию не учитывает более широкую экономическую ситуацию

О текущей прибыльности компании. В 2023 году операционная прибыль Elektrilevi (EBITDA) составила 99,1 миллиона евро, что на 115 процентов больше, чем в предыдущем году, или более чем в два раза больше. В 2021 году средний расчетный тариф Elektrilevi составит 30,4 евро/МВт-ч. По сравнению с новым тарифом это означает увеличение более чем на 40 процентов за три года. Это выше текущей инфляции за этот период.