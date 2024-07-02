Сегодня стало известно о повышении расценок Elektrilevi с 1 октября. В общей сложности средняя плата вырастет до 44 евро за мегаватт, а для всех потребителей будет введена фиксированная плата, пишет председатель «Отечества» Урмас Рейнсалу.
Урмас Рейнсалу ⟩ Рост цен на электроэнергию не учитывает более широкую экономическую ситуацию
Давайте рассмотрим эту новость в перспективе.
О текущей прибыльности компании. В 2023 году операционная прибыль Elektrilevi (EBITDA) составила 99,1 миллиона евро, что на 115 процентов больше, чем в предыдущем году, или более чем в два раза больше. В 2021 году средний расчетный тариф Elektrilevi составит 30,4 евро/МВт-ч. По сравнению с новым тарифом это означает увеличение более чем на 40 процентов за три года. Это выше текущей инфляции за этот период.
Выводы.
- Цена монополистической фирмы не должна расти быстрее инфляции, то есть не должна служить источником инфляционного давления. Наша цена на электроэнергию для предприятий и так неконкурентоспособна в регионе.
- Введение фиксированной платы ударит по мелким бытовым потребителям, особенно тем, кто живет в квартире или пользуется дачей.
- Средства ЕС должны быть использованы для развития сети. Нынешние фонды ЕС для зеленого поворота в первую очередь направлены на увеличение потребления электроэнергии, а не на безопасность поставок, и это ошибочный подход.
- Такое повышение цен не учитывает более широкую ситуацию в экономике. К сожалению, в выборе энергетической политики правительства нас ожидает волнообразное повышение цен на сетевые услуги. Правительству, конечно, не следует делать вид, что «мы ничего не знаем об этом повышении цен». Политику собственности Elektrilevi осуществляет министр финансов, энергетическую политику - министр климата, надзор за конкуренцией - министр юстиции.