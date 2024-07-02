Вечером в понедельник волонтеры-спасатели помогли молодому человеку, который перевернулся на парусной лодке на озере Выртсъярв.
На озере Выртсъярв пришлось спасать незадачливого яхтсмена
Перевод: Павел Соболев
В 17.55 в центр тревоги поступило сообщение о том, что молодой человек попал в беду на небольшой яхте на озере Выртсъярв. Это произошло близ деревни Валма. Позвонившим спасателям оказался отец молодого человека, который издалека увидел на мелководье перевернутый парусник.
Местные спасатели-добровольцы прибыли на место раньше профессиональных спасателей. Спасатели-волонтеры обеспечивали безопасность проходивших неподалеку соревнований и пришли на выручку очень быстро. Волонтеры благополучно доставили попавшего в беду человека на берег.