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На озере Выртсъярв пришлось спасать незадачливого яхтсмена

Postimees
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Соревнования яхтсменов на озере Выртсъярв. Иллюстративное фото.
Соревнования яхтсменов на озере Выртсъярв. Иллюстративное фото. Фото: Jahtklubi Meltemi

Вечером в понедельник волонтеры-спасатели помогли молодому человеку, который перевернулся на парусной лодке на озере Выртсъярв.

Перевод: Павел Соболев

В 17.55 в центр тревоги поступило сообщение о том, что молодой человек попал в беду на небольшой яхте на озере Выртсъярв. Это произошло близ деревни Валма. Позвонившим спасателям оказался отец молодого человека, который издалека увидел на мелководье перевернутый парусник.

Местные спасатели-добровольцы прибыли на место раньше профессиональных спасателей. Спасатели-волонтеры обеспечивали безопасность проходивших неподалеку соревнований и пришли на выручку очень быстро. Волонтеры благополучно доставили попавшего в беду человека на берег.

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