На озере Выртсъярв пришлось спасать незадачливого яхтсмена

В 17.55 в центр тревоги поступило сообщение о том, что молодой человек попал в беду на небольшой яхте на озере Выртсъярв. Это произошло близ деревни Валма. Позвонившим спасателям оказался отец молодого человека, который издалека увидел на мелководье перевернутый парусник.