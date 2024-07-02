Eurostat: инфляция в Эстонии в июне замедлилась до 2,8 процента

Среди стран-членов еврозоны, по которым у Eurostat есть данные, инфляция в июне была самой быстрой в Бельгии, где она достигла 5,5 процента. По данным Eurostat, вторая по темпам инфляция зафиксирована в Испании (3,5 процента), за ней следуют Хорватия и Нидерланды (3,4 процента).

Инфляция была самой медленной в прошлом месяце в Финляндии (0,6 процента), в Италии (0,9 процента ) и в Литве (один процент). В Латвии этот показатель составил 1,4 процента.

В прошлом месяце наибольший вклад в инфляцию в еврозоне внес сектор услуг, где рост цен составил 4,1 процента. Рост цен на продукты питания, напитки и табачные изделия составил 2,5 процента, а на промышленные товары 0,7 процента. По ценам на энергоносители в зоне евро зафиксирована инфляция на уровне 0,2 процента.