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Психическое здоровье эстонской молодежи вызывает все больше опасений

rus.postimees.ee
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Молодежь.
Молодежь. Фото: Shutterstock

Министерство социальных дел совместно с партнерами разрабатывает для правительства предложения по улучшению душевного здоровья детей и молодежи, пишет Rus.ERR.

Различные исследования показывают, что проблемы душевного здоровья в Эстонии распространены и число их растет.

Психическое благополучие нашей молодежи в международных сравнениях остается ниже среднего уровня. Примерно в половине случаев проблемы проявляются в возрасте младше 14 лет.

Чтобы уязвимые группы могли получить более быструю и эффективную помощь, Министерство социальных дел разрабатывает для правительства предложения по улучшению душевного здоровья детей и молодежи.

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