Психическое здоровье эстонской молодежи вызывает все больше опасений

Различные исследования показывают, что проблемы душевного здоровья в Эстонии распространены и число их растет.

Психическое благополучие нашей молодежи в международных сравнениях остается ниже среднего уровня. Примерно в половине случаев проблемы проявляются в возрасте младше 14 лет.

Чтобы уязвимые группы могли получить более быструю и эффективную помощь, Министерство социальных дел разрабатывает для правительства предложения по улучшению душевного здоровья детей и молодежи.