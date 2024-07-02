В чем Маск допустил ошибку? Tesla ломаются быстрее, чем бензиновые автомобили

Перевод: Сергей Светлов

Теперь добавилась новая проблема: исследование JD Power US Initial Quality Study (Исследование начального качества в США) показало, что автомобили Tesla ломаются все чаще. У электромобилей, в производстве которых Tesla является безусловным лидером в США, возникает больше механических проблем, чем у автомобилей с бензиновыми двигателями.

Исследование подчеркивает общие проблемы Tesla и ставит под сомнение распространенный нарратив, что электромобили требуют меньшего обслуживания и ремонта по сравнению с бензиновыми автомобилями. Это нарратив, который долгое время поддерживали федеральные учреждения и который повторяли основные средства массовой информации.

В исследовании выяснилось, что теперь автомобили Tesla по качеству сопоставимы с электромобилями других производителей, хотя в предыдущие годы модели Tesla в основном превосходили своих конкурентов.

В чем причина снижения качества? По мнению водителей, одной из причин является удаление рычагов поворотников и перенос управления окнами и сигнальной кнопки с центра руля на его край.

Фрэнк Хэнли, старший директор по автомобильным исследованиям JD Power и автор исследования, объяснил Bloomberg, что эти изменения были восприняты не очень хорошо. В чрезвычайной ситуации водители не хотят думать о том, как подать сигнал. Хэнли отметил, что, по комментариям клиентов, увеличивается время, в течение которого водители отводят взгляд от дороги, чтобы найти нужные кнопки.

Неожиданный вывод: проблемы с обслуживанием и ремонтом