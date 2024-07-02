Tesla Илона Маска недавно оказалась в водовороте проблем, начиная с массовых увольнений и заканчивая федеральным расследованием мошенничества.
В чем Маск допустил ошибку? Tesla ломаются быстрее, чем бензиновые автомобили
Перевод: Сергей Светлов
Теперь добавилась новая проблема: исследование JD Power US Initial Quality Study (Исследование начального качества в США) показало, что автомобили Tesla ломаются все чаще. У электромобилей, в производстве которых Tesla является безусловным лидером в США, возникает больше механических проблем, чем у автомобилей с бензиновыми двигателями.
Исследование подчеркивает общие проблемы Tesla и ставит под сомнение распространенный нарратив, что электромобили требуют меньшего обслуживания и ремонта по сравнению с бензиновыми автомобилями. Это нарратив, который долгое время поддерживали федеральные учреждения и который повторяли основные средства массовой информации.
В исследовании выяснилось, что теперь автомобили Tesla по качеству сопоставимы с электромобилями других производителей, хотя в предыдущие годы модели Tesla в основном превосходили своих конкурентов.
В чем причина снижения качества? По мнению водителей, одной из причин является удаление рычагов поворотников и перенос управления окнами и сигнальной кнопки с центра руля на его край.
Фрэнк Хэнли, старший директор по автомобильным исследованиям JD Power и автор исследования, объяснил Bloomberg, что эти изменения были восприняты не очень хорошо. В чрезвычайной ситуации водители не хотят думать о том, как подать сигнал. Хэнли отметил, что, по комментариям клиентов, увеличивается время, в течение которого водители отводят взгляд от дороги, чтобы найти нужные кнопки.
Неожиданный вывод: проблемы с обслуживанием и ремонтом
Исследование JD Power показало, что среднее количество зарегистрированных проблем в отрасли составляет 195 на сто автомобилей, включая визиты в сервисные центры для ремонта.
По этому показателю автомобили с бензиновыми двигателями демонстрируют значительно лучшие результаты, чем электромобили, такие как Tesla. У автомобилей с бензиновыми двигателями в среднем 180 проблем на сто автомобилей, тогда как у электромобилей - 266 проблем на сто автомобилей, что представляет собой значительную разницу в 86 пунктов.
По словам Хэнли, владельцы электромобилей должны посещать сервисные центры для своих новых автомобилей в три раза чаще, чем владельцы автомобилей с бензиновыми двигателями.
Это удивительный поворот в распространенном представлении, что владельцы электромобилей не должны так часто обращаться в сервисные центры для обслуживания и ремонта, поскольку у электромобилей меньше деталей, которые могут выйти из строя. Почему так много экспертов автомобильной индустрии ошиблись?
Одна из возможных проблем - статистическая: в среднем электромобили находятся на дорогах не так долго, как автомобили с бензиновыми двигателями, что создает ложное впечатление о первых годах эксплуатации электромобилей, будто бы они не имеют проблем.
Этот отчет может изменить этот нарратив.
Источник: Futurism.