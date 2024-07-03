Новый замстарейшины Пыхья-Таллинна Ларченко: я не бросаю Нарву и не боюсь прогореть в столице

- В Нарве партия «Ээсти 200», к которой ты по-прежнему принадлежишь, набрала на выборах в Европарламент 27 голосов. Похоже на катастрофу. Сейчас ты единственный член «Ээсти 200» в горсобрании Нарвы, и решил окунуться в таллиннскую политику в качестве заместителя старейшины Пыхья-Таллинна. Ты признаешь полный провал «Ээсти 200» в Нарве?

- Это абсолютно не так. Я хочу отметить, что моя депутатская деятельность в Нарве продолжится в той же мере, что и раньше. Возможно, моя работа даже станет активнее и эффективнее, так как я буду лучше осведомлен о деталях практического характера.

- Твоя политическая союзница в Нарве Катри Райк много раз говорила о том, что по-настоящему нарвскую политику можно делать, только проживая в Нарве, что она и делает. Должность заместителя крупного столичного района требует фокусирования на Таллинн. Как ты ответишь на критику, что ты променял сложную, но все-таки родную Нарву на очень хорошо оплачиваемое место в столице?

- Что касается очень хорошо оплачиваемого, то здесь я бы поспорил. Я договорился со своим работодателем, что я смогу продолжить депутатскую деятельность и активно принимать участие в жизни Нарвы. Помимо прочего, есть множество каналов связи, которые позволяют делать политику, не находясь физически на месте.