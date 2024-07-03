Член Нарвского городского собрания Денис Ларченко («Ээсти 200») с начала этой недели приступил к работе в должности заместителя старейшины района Пыхья-Таллинн, отвечая за социальную сферу, вопросы культуры, молодежной политики и образования. Депутат из Нарвы рассказал, что может предложить столичному району и каковы его планы на Нарву.
Новый замстарейшины Пыхья-Таллинна Ларченко: я не бросаю Нарву и не боюсь прогореть в столице
- В Нарве партия «Ээсти 200», к которой ты по-прежнему принадлежишь, набрала на выборах в Европарламент 27 голосов. Похоже на катастрофу. Сейчас ты единственный член «Ээсти 200» в горсобрании Нарвы, и решил окунуться в таллиннскую политику в качестве заместителя старейшины Пыхья-Таллинна. Ты признаешь полный провал «Ээсти 200» в Нарве?
- Это абсолютно не так. Я хочу отметить, что моя депутатская деятельность в Нарве продолжится в той же мере, что и раньше. Возможно, моя работа даже станет активнее и эффективнее, так как я буду лучше осведомлен о деталях практического характера.
- Твоя политическая союзница в Нарве Катри Райк много раз говорила о том, что по-настоящему нарвскую политику можно делать, только проживая в Нарве, что она и делает. Должность заместителя крупного столичного района требует фокусирования на Таллинн. Как ты ответишь на критику, что ты променял сложную, но все-таки родную Нарву на очень хорошо оплачиваемое место в столице?
- Что касается очень хорошо оплачиваемого, то здесь я бы поспорил. Я договорился со своим работодателем, что я смогу продолжить депутатскую деятельность и активно принимать участие в жизни Нарвы. Помимо прочего, есть множество каналов связи, которые позволяют делать политику, не находясь физически на месте.
Любые перевороты, которые в Нарве до этого проходили, они зачастую начинались как раз-таки с телефонных разговоров. Даже если брать за основу комментарии Катри о том, что надо быть на месте, то я считаю, что работа есть работа. Катри и сама часто бывает за границей и разъезжает по стране. Депутатское кресло в Нарве не может тебя прокормить, работать надо.
- Насколько я понимаю, до сих пор ты работал образовательным технологом в Нарвской эстонской гимназии, а также сотрудничал с Нарвским колледжем ТУ. Ты больше не будешь занимать эти должности?
- В малой степени я буду продолжать сотрудничество с обеими организациями. В колледже у меня останутся предметы по выбору. Я также смогу продолжить давать консультации в эстонской гимназии. Объем сотрудничества уменьшится.
- На местных выборах 2021 года 138 нарвитян отдали тебе свой голос. Ты уже получил обратную связь от своих избирателей насчет капитального переезда в столицу и смены должности?
- Да. Обратная связь была исключительно позитивной.
- Что ты скажешь тем людям, которые интересуются - собираешься ли ты делать активную кампанию от «Ээсти 200» на следующих местных выборах.
- В Нарве и в целом в Ида-Вирумаа очень сложная политическая ситуация. Делать какие-то предсказания сейчас - очень тяжело. Мы видим, что в течение трех лет очень сильно поменялся политический ландшафт Ида-Вирумаа. Я однозначно пойду на следующие выборы в Нарве, такой план есть. Я не бросаю Нарву и не покидаю депутатское кресло.
- Каков твой диагноз нарвской политике в преддверии местных выборов?
- Это как болото, нужно все время контролировать, можно ли в то или иное место наступать. То, что произошло на выборах в Рийгикогу и на выборах в Европарламент - это серьезный показатель того, что общество разочаровано, и нужно быть очень аккуратным.
И у «Ээсти 200», и у Центристской партии, и у социал-демократов происходит полная неразбериха. Большинство депутатов правящей партии Нарвского горсобрания находятся в Центристской партии, но имя центристской фракции они не носят, потому что нет доверия к партии. Я уверен, что на предстоящих выборах будут представлены списки избирательных союзов.
- Должность заместителя старейшины Пыхья-Таллинна, одного из крупнейших и быстроразвивающихся районов столицы, полна вызовов. Какова твоя зона ответственности на этом посту?
- Культура, молодежная работа, социальная работа. Также вопросы, связанные с образованием.
- У жителей района может возникнуть вопрос: что ты знаешь о Пыхья-Таллинне?
- В Пыхья-Таллинне я проживаю почти десять лет. Я живу на два города. Некоторые проблемы достаточно схожи с Нарвой. Здесь также огромное количество русскоговорящих людей, социально малообеспеченных.
- Создавалось впечатление, что «Ээсти 200», так же как и социал-демократы, уже много лет нацеливается на Каламая, Пельгулинн или «хипстерский район» Пыхья-Таллинна. Как ты планируешь общаться с той частью русскоязычных жителей района, которые живут, скорее, в Пельгуранна, которых ты назвал малообеспеченными?
- Буду общаться также, как и с теми, кто проживает в Каламая. Людям в качественной форме будут оказываться помощь и услуги, которые и должна оказывать районная управа.
- Назови две или три самые серьезные проблемы в Пыхья-Таллинне с точки зрения деятельности районной управы.
- Не могу назвать две-три области, но одна из них - социальная помощь. Вторая проблема - сотрудничество между организациями. Раздробленность управления городом сказывается на качестве услуг. Когда я выдвигал свою кандидатуру на должность, сотрудничество было одной из главных тем обсуждения. Необходимо, чтобы все работало слаженно.
- Ты всего несколько дней занимаешь эту должность, но все же спрошу: какое наследие вам оставили центристы?
- Сейчас рано делать какие-то выводы. Оценку я могу дать только как житель района определенной категории. Я не нуждаюсь в большей части услуг, которые город предоставляет.
Общаясь вчера с директором молодежного центра, я осознал, что до этого совместная работа не была в приоритете. Управа могла бы более качественно и в большем объеме проводить молодежные мероприятия, если бы молодежный центр был больше вовлечен. Оптимизация ресурсов и их совместное использование приведет к лучшим результатам.
- Новая коалиция в Таллинне находится сейчас в зоне турбулентности, так как перевес в один голос в горсобрании - это не очень надежное большинство. В теории до следующих местных выборов может произойти еще один «дворцовый переворот», и это будет означать твое немедленное увольнение с должности. Ты не боишься прогореть?
- Я не боюсь. В следующем году я ориентируюсь на выборы в Нарве. Этот опыт рассматриваю как практическую подготовку, которая поможет мне улучшить навыки управления муниципалитетом, таким как Таллинн. Это пойдет мне только на пользу.
- О насущном. В Пыхья-Таллинне местные жители уже много лет жалуются на то, что в районе Балтийского вокзала часто собираются группы людей, употребляющих алкоголь и нарушающих порядок, и зачастую это асоциальные личности. Что можно сделать с этим?
- Я пока не готов комментировать эту тему. Мне нужно время, чтобы собрать больше информации. Сегодня мы успели обсудить некоторые социальные вопросы, касающиеся в основном людей, которые получают социальные услуги, такие как социальное жилье.