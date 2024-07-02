ИНТЕРВЬЮ «Политической чистки не будет»: временный старейшина Ласнамяэ рассказал о конкуренции с центристами и развитии района

- У меня есть даже не то что вера, у меня есть уверенность в том, что если новая коалиция будет предпринимать правильные шаги, и если и управа, и наша партия будут активными и будут находить общий язык с жителями Ласнамяэ, если их будут вовлекать во всевозможные процессы и прислушиваться к ним, если будут запускаться новые проекты, то мы сможем очень успешно выступить на следующих выборах. Но выборы выборами, а главное - это чтобы район развивался стремительно.

- А теперь, если позволишь, небольшой блиц по темам района. Есть определенная стигматизация вокруг Ласнамяэ. Ну, например, люди, не живущие там, говорят, что район слишком серый, что его панели несовместимы с оптимистичным человеком, да еще и живут там русскоязычные и слишком закрытые в себе люди. Ты согласен, что подобная стигматизация есть? Если да, то как с ней работать?

- Да, такие стереотипы есть. И это же не секрет, что действительно подавляющее большинство жителей Ласнамяэ - русскоязычные.

Я всячески приветствую желание эстонских жителей перебираться в Ласнамяэ. Поскольку, чем больше люди будут общаться между собой, тем больше они будут узнавать друг друга, тем будут лучше понимать друг друга, тем быстрее будут проходить интеграционные процессы и формирование единого ценностного пространства.