Соцдемы уже три месяца не могут найти подходящего человека на должность старейшины Ласнамяэ. 1 июля стало известно, что как минимум найден заместитель старейшины, которым станет занимавший до настоящего времени пост замстарейшины Нымме пресс-секретарь Социал-демократической партии Кирилл Клаус. Он временно будет и исполняющим обязанности ласнамяэского старейшины. В интервью Rus.Postimees Клауc рассказал как о первых рабочих планах после нового назначения, так и о видении развития Ласнамяэ уже не в самой ближайшей перспективе.
ИНТЕРВЬЮ ⟩ «Политической чистки не будет»: временный старейшина Ласнамяэ рассказал о конкуренции с центристами и развитии района
- Кирилл, вчера ты официально вступил в должность заместителя старейшины Ласнамяэ. Сам старейшина еще не найден Социал-демократической партией, и, насколько я понимаю, с сегодняшнего дня ты исполняешь обязанности старейшины. Это так?
- Да, это так. Сегодня городская управа на своем заседании назначила меня исполняющим обязанности старейшины Ласнамяэ.
- Уже некоторое время идет процесс поиска кандидата в старейшины Ласнамяэ. Очевидно, что процесс буксует. И я хочу спросить, почему Социал-демократическая партия и мэр Осиновский не поддержали твою кандидатуру на должность старейшины района?
- Еще в самом начале работы новой коалиции мы встретились и с мэром Евгением Осиновским, и с другим членами нашей команды, и обсудили связанные с Ласнамяэ вопросы. И, поскольку муниципальные выборы уже не за горами, понятно, что сейчас для любой партии самое время начать активно привлекать в свои ряды новые яркие лица.
И, на наш взгляд, должность старейшины для этого очень хорошо подходит. И именно поэтому наша команда решила найти кандидатов со стороны, и я абсолютно поддерживаю такой подход.
- Ты долгое время действуешь в партии, баллотировался на разных выборах, и избиратель постепенно узнавал твое имя. Не осталось ли у тебя все-таки небольшой горчинки по результатам этого процесса?
- Абсолютно нет. Политика - это командная работа, это работа на общий результат, и я считаю, что принятое решение является абсолютно рациональным.
- Ты упомянул, что есть желание найти на эту должность человека яркого, с хорошим электоральным потенциалом, насколько я понимаю. Что ты можешь сказать на данный момент о переговорах с разными людьми, которые наверняка ведутся? Близки ли вы к тому, чтобы найти правильного человека?
- Я сам в переговорах не участвую, и поэтому мне сложно прокомментировать этот вопрос. Вчера я общался с Мадле Липпус, которая возглавляет таллиннский округ нашей партии. И в данный момент исполняет обязанности мэра. Я спросил у нее, как продвигаются поиски. Эти поиски продолжаются, но конкретно лучше задать этот вопрос самой Мадле. Или Евгению Осиновскому.
- Опиши, пожалуйста, качества идеального старейшины Ласнамяэ от Социал-демократической партии?
- Это должен быть человек, безусловно, активный, желательно - достаточно известный. Как ты сказал, с широким потенциальным электоратом. Это человек должен владеть и эстонским, и русским языком. Нас спрашивали, должен ли старейшина быть русскоязычным, нет, не должен, другое дело, что человеку, говорящему на языке, который является родным языком для большинства жителей района, было бы проще работать, и, я думаю, его работа была бы эффективнее.
Ну и, наверное, было бы хорошо, чтобы этот человек немного разбирался в политике. И, безусловно, он уже должен иметь опыт руководящей работы, чтобы справиться с управлением не просто районом, а самым крупным районом Таллинна по количеству жителей.
По сути, этот район можно назвать отдельным городом. Не секрет, что Ласнамяэ по количеству жителей может называться вторым по величине городом Эстонии, если можно так выразиться.
- С точки зрения внимания к русскоязычному избирателю, а около 75 процентов населения Ласнамяэ - это русскоязычные люди, Социал-демократическая партия сразу следует как бы за центристами. Для центристов русскоязычный избиратель - это основной фокус, но и для социал-демократов этот избиратель тоже всегда представлял определенный интерес. То есть, сейчас вы идете в Лансамяэ по траектории, где на местных выборах 2025 года будет нужно мощно столкнуться с Центристской партией, чьим первым номером, скорее всего, будет Михаил Кылварт. Каков, если его можно по пунктам расписать, ваш общий план противостояния списку центристов в Ласнамяэ, который там наверняка будет достаточнно сильным?
- Во-первых, мы хотим как можно скорее найти старейшину. Чтобы управа работала в полную силу и выполняла, помимо всех стоящих перед ней задач, еще и… Скажем так, чтобы она могла создать еще и добавленную стоимость ко всему, чем управа сейчас занимается.
Во-вторых, я хотел бы здесь упомянуть, что наша партия является единственной, у которой уровень поддержки среди русскоязычных и эстоноязычных избирателей является практически одинаковым. У всех остальных партий огромный перекос или в одну, или в другую сторону. И поэтому, конечно же, мы не будет ни в целом в городе, ни в Ласнамяэ проводить политику, нацеленную только на русскоязычных или только на эстоноязычных жителей.
Мне кажется, что залогом успеха, и свою работу в качестве исполняющего обязанности старейшины и в качестве заместителя старейшины я хочу построить на этом, является максимальное привлечение жителей Ласнамяэ к всевозможным проектам развития района.
На всех должностях, которые я до сих пор занимал, я придерживался именно этого подхода. Мотивировал людей, вдохновлял их и предлагал им возможность выступать со своими яркими идеями и участвовать в их реализации.
На мой взгляд, развитие Ласнамяэ должно быть значительно более амбициозным. Здесь нужно создавать новые возможности. И развитие должно быть, скажем так, не плавным, а достаточно ощутимым. Нужно вывести его на новый уровень, чтобы жители района почувствовали, что новая власть видит в районе свой приоритет.
И что социал-демократы, и правящая коалиция в целом действительно хотят здесь много серьезных изменений, которых, быть может, невозможно добиться в течение одного года, но которые нужно запустить в течение ближайшего года и продолжить их уже в следующем цикле, в течение следующих четырех лет. Вот это, пожалуй, основные вещи.
- Что касается деятельности самой управы. Ведь из-за того, что у вас такая большая задержка с поиском старейшины, сейчас до сих пор одна из заместителей старейшин - это Валентина Бортновски, а одна из советниц - Виктория Панова, обе они - члены Центристской партии, то есть это люди, которые работали в управе еще при центристских старейшинах. Вы теперь должны делить здание вместе с ними, вы все-таки разные политические силы. При этом расставание социал-демократов и центристов в Таллинне проходило крайне эмоционально, Михаил Кылварт продолжает раздавать жесточайшую критику в ваш адрес. Ласнамяэская управа в этой ситуации может нормально функционировать?
- Я начну с того, что нередко звучала критика в адрес социал-демократов, что управа Ласнамяэ надолго остается без руководителя. На самом деле, это не так, административный секретарь возглавлял управу и все необходимые услуги оказывались.
Парки приводились в порядок, социальная помощь оказывалась, ну и так далее. Другое дело, что, действительно, не было политического руководства, не было более эффективного и частого общения между районной управой и мэрией. Теперь этот этап позади.
Что касается центристов, которые сейчас работают в управе, то их больше, чем ты назвал. Их там больше двух человек. Но я могу заверить, что тут партийная принадлежность не имеет никакого значения, и никаких политических чисток не будет.
Другое дело, что уже, по сути, со вчерашнего дня я начал знакомиться и с людьми, и с работой самой управы, и нужно будет посмотреть, где есть пространство для оптимизации рабочих процессов. Чтобы оказываемые управой услуги были еще более качественными. И вот в этой части я действительно вижу возможности в плане оптимизации работы управы во благо жителей района.
- Я хочу отдельно пройтись по проблемам района, это очень важно для читателей - понять, какой у тебя взгляд на это, но сейчас хочу задать тебе последний вопрос из первого блока вопросов, вопросов политического характера. Есть ли у тебя вера в то, что социал-демократы могут для большого количества ласнамяэсцев стать достойной альтернативной традиционно сильной в районе Центристской партии на следующих выборах?
- У меня есть даже не то что вера, у меня есть уверенность в том, что если новая коалиция будет предпринимать правильные шаги, и если и управа, и наша партия будут активными и будут находить общий язык с жителями Ласнамяэ, если их будут вовлекать во всевозможные процессы и прислушиваться к ним, если будут запускаться новые проекты, то мы сможем очень успешно выступить на следующих выборах. Но выборы выборами, а главное - это чтобы район развивался стремительно.
- А теперь, если позволишь, небольшой блиц по темам района. Есть определенная стигматизация вокруг Ласнамяэ. Ну, например, люди, не живущие там, говорят, что район слишком серый, что его панели несовместимы с оптимистичным человеком, да еще и живут там русскоязычные и слишком закрытые в себе люди. Ты согласен, что подобная стигматизация есть? Если да, то как с ней работать?
- Да, такие стереотипы есть. И это же не секрет, что действительно подавляющее большинство жителей Ласнамяэ - русскоязычные.
Я всячески приветствую желание эстонских жителей перебираться в Ласнамяэ. Поскольку, чем больше люди будут общаться между собой, тем больше они будут узнавать друг друга, тем будут лучше понимать друг друга, тем быстрее будут проходить интеграционные процессы и формирование единого ценностного пространства.
Я думаю, что одна из основных задач и старейшины, и моя, в данном случае в качестве исполняющего обязанности старейшины, это как можно активнее сводить эти две языковые группы, чтобы они общались и совместно участвовали и в жизни, и в развитии района. Чтобы у людей была развитая и дружная община. Не община русскоязычных и община эстонцев, а одна монолитная община жителей Ласнамяэ.
- И если отталкиваться именно от этого, то как ты думаешь, каково положение дел в Ласнамяэ с ощущением «своего района» и желанием для него что-либо сделать? Приведу пример. Мы знаем, что в Нымме, в Пыхья-Таллинне, в центре города есть местные сообщества, где люди организуют вокруг себя жизнь. Ведут лобби разных проектов в общении с городом, чтобы улучшить жизненную среду. И создаются квартальные коммьюнити, а вот про Ласнамяэ говорят, что там люди даже на уровне товариществ не очень контактируют. Есть повышенная анонимность, которая не очень-то благоприятно влияет на развитие района. Что ты об этом думаешь?
- Ну, безусловно, создать общину, которая охватила бы все 120 000 человек, очень сложно. В небольших районах эти процессы проходят куда более гибко. Но, по моим наблюдениям, в Ласнамяэ тенденция позитивная. Приведу в качестве примера общинные огороды. Этот проект начинался с одного общинного огорода, потом появился второй, третий, и так далее.
Вокруг этих огородов объединяются люди, начинают общаться между собой, придумывать вместе какие-то проекты, проявлять какую-то активность. Я вижу, что гражданская активность в течение последних лет значительно повысилась. И это заметно и в том, что значительное количество жителей Ласнамяэ начинает участвовать в жизни тех или иных недоходных организаций.
Люди из разных уголков Ласнамяэ собираются для того, чтобы, например, поддержать бездомных животных, или вступить в ту или иную партию, то есть постепенно эти процессы начинают идти в нужном направлении. Если новая власть, если управа будет помогать в этих процессах, то тогда, я уверен, в какой-то момент мы выйдем на уровень, когда можно будет сказать: да, в Ласнамяэ гражданская активность уже по большому счету не отстает от других районов. Я в этом абсолютно убежден.
- Надо сказать, что ласнамяэсцы за последнее десятилетие привыкли к тому, что в районе открываются - и особенно это всегда заметно перед выборами - какие-то очень большие объекты. Перед предыдущими местными выборами это был парк Тондираба, также можем вспомнить преобразование и развитие местности вокруг карьера Паэ. И так далее. То есть это очень крупные объекты, которые сильно бросаются в глаза. Тут недавно пришла новость, что мэрия все-таки решила зарубить план строительства большого бассейна в Ласнамяэ, что вызвало негодование. Что ты можешь сказать вот про такое развитие крупных объектов в районе?
- Я считаю, что крупные объекты - это одна из изюминок развития Ласнамяэ. Я всегда поддерживал не только какие-то локальные нововведения, но и появление в том или ином районе крупных объектов. Ты упомянул бассейн. Я считаю, что бассейн, конечно же, нужен, и он обязательно будет в Ласнамяэ построен. Но другое дело, что экономическая ситуация действительно изменилась, и конкурс, объявленный прежней горуправой, однозначно был невыгоден городу по цене.
Сейчас это будет одним из моих приоритетов - отстаивать, чтобы мэрия как можно быстрее снова вернулась к этому вопросу. Чтобы было принято соответствующее решение, и этот проект был бы реализован как можно раньше.
- Из проблем с инфраструктурой - что бы ты еще хотел выделить?
- Я считаю, что одним из приоритетов управы должны быть улучшения в дорожной сфере. Все, что касается продолжения строительства велосипедных дорожек, и сюда же можно добавить общественный транспорт. Я не хочу сказать, что сейчас в этой сфере все плохо, но пространства для оптимизации остается очень много.
Нужно поработать и над маршрутами, и над графиками, и над рядом других нюансов. Также объединить общественный транспорт с сетью прилегающих местных самоуправлений. Но это касается и всего города в целом, и Ласнамяэ в отдельности.
Ты спросил, что можно улучшить в инфраструктуре. Меня беспокоит большое количество всевозможных дорожно-транспортных происшествий в Ласнамяэ. Например, чуть ли не каждый день различные происшествия случаются с водителями самокатов. Такого рода вещам нужно уделить внимание, ну и, конечно, нельзя обойти стороной и проблему нехватки в Ласнамяэ парковочных мест.
В коалиционном договоре такой пункт есть, и здесь нужно подумать, какое реальное решение можно было бы предложить жителям Ласнамяэ. Это очень непростая проблема, и надо не только говорить о ней, но и ее решать.
- Ласнамяэсцы часто жалуются на то, что ситуация с общественным порядком в районе не всегда благоприятная. Речь идет о разных местах вокруг магазинов, о парках, о дворах, где иногда собираются шумные молодежные компании, которые выпивают, или же просто об асоциалах, которые живут на улице. Что районная управа может сделать со своей стороны, чтобы сделать меньше эти тревоги граждан?
- Поскольку должность заместителя старейшины охватывает и сферу обеспечения безопасности, то эта сфера была бы одним из моих главных приоритетов даже и без назначения исполняющим обязанности главы районной управы. Нужно сделать Ласнамяэ гораздо более безопасным и для каждого жителя, и для каждого гостя района.
Стратегия развития Таллинна предусматривает, что к 2035 году большинство жителей должно чувствовать себя в городе безопасно. Но я убежден, что мы гораздо раньше сможем сделать Ласнамяэ более безопасным, причем не для большинства, а для каждого жителя.
Я недавно поговорил со своими знакомыми, которые живут в Ласнамяэ, это и женщины, и мужчины, люди разного возраста, и я спросил, насколько они чувствуют себя защищенными на улицах и в парках по вечерам. И если мужчины скорее отвечали так, что особых проблем они не видят, то большинство женщин и девушек ответили, что не чувствуют себя в безопасности.
Они рассказали про различные инциденты с агрессивными и назойливыми людьми, с людьми в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, и даже о случаях домогательств. И пусть это уже немного другая тема, но и школьный буллинг - это тоже очень серьезная проблема…
- Так что же может сделать управа в решении этих проблем?
- Один из моих первых шагов - создание профильной комиссии при управе, в которой будут представлены как сотрудники управы, так и сотрудники МуПо, сотрудники полиции, центры тревоги, представители охранных фирм и добровольцы. И мы вместе разработаем алгоритм, как в рамках имеющихся ресурсов - и денежных, и людских, можно значительно улучшить ситуацию. Не ждать 2030 года или какого-то другого, а улучшить ситуацию прямо сейчас. Чтобы каждый мог чувствовать себя безопасности в любом месте района и в любое время суток.
Понятно, что сейчас ситуация отличается по микрорайонам, но человек, выйдя из своей квартиры, не должен опасаться, что к нему кто-то пристанет. И я уверен, что в районе живет много людей, которые сами хотели бы принять участие в обеспечении безопасности в Ласнамяэ и пройти соответствующую подготовку. И этим я займусь уже в ближайшие дни.
- И последний вопрос. Собираешься ли ты в связи с новой должностью поселиться в Ласнамяэ? Сейчас, насколько я понимаю, это не твой район?
- Сейчас я живу в Пирита, а раньше жил в Ласнамяэ на улице Пунане, и поэтому хорошо знаю Ласнамяэ. Планов переезда у меня сейчас нет. Мы перебирались из Ласнамяэ в Пирита по семейным соображениям, и, поскольку Пирита граничит с Ласнамяэ, я смогу проводить в Ласнамяэ столько времени, сколько нужно для максимально эффективного выполнения работы. По сути, я живу на границе с Ласнамяэ.