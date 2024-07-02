Звоните в полицию, если стали жертвой этого человека

И хотя в настоящий момент полиции известно лишь об одном случае, есть подозрение, что потерпевших в городе Валга и уезде может быть больше. Поэтому всех, кто стал жертвой изображенного на фотографии человека, просят связаться со стражами порядка.

Задержанный мог выбирать в качестве жертв преимущественно пожилых людей, у которых он с применением силы отбирал различные предметы.

Задержанный. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Руководитель следственной группы юго-восточного отдела полиции Кайре Контс сказала, что оповещение о совершенном преступлении крайне важно. Она добавила, что в случае с пожилыми людьми помочь с оповещением им могут близкие, соседи, а также очевидцы, которые не должны оставаться равнодушными, если человек попал в беду.

Задержанный. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция ждет информации по адресу электронной почты taavi.laul@politsei.ee.