Последний независимый вуз присягнул режиму, блокадница не попадает на выборы, мигрантов отправляют на фронт. Обзор событий в России

Людмила Васильева - пенсионерка, ставшая в Петербурге и в оппозиционных российских СМИ чем-то вроде красивой легенды. Уже на следующий день после начала войны в Украине 82-летняя блокадница вышла на одиночный пикет к Невскому проспекту и плакатом «Нет войне, пожалуйста». Все последние два года она была символом того, что не только «навальнята» и вообще молодежь протестует против войны, но и старшее поколение тоже - вон оно, прямо здесь, с нами, на стороне здравого смысла.

По словам Васильевой, она приняла решение об участии в выборах губернатора после того, как полтора десятка «иностранных агентов» (включая телеведущую Татьяну Лазареву, передачи пенсионерка смотрела на своем ноутбуке) объявили о выдвижении в Московскую городскую думу. После этого Госдума РФ в авральном режиме приняла закон о запрете «иноагентам» баллотироваться на любых выборах. Тогда Васильева и решила: «почему бы не попробовать?»