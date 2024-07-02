Ректор Европейского университета в Санкт-Петербурге Вадим Волков объявил об «установке обновлений» в вузе - последний независимый университет в России согласился с бороться с проявлениями «буржуазной ментальности» и по достоинству оценивать «вклад российских мыслителей». Об этом пишет в обзоре событий за неделю российский историк и журналист Сергей Чернышов.
Последний независимый вуз присягнул режиму, блокадница не попадает на выборы, мигрантов отправляют на фронт. Обзор событий в России
82-летней блокадница Людмила Васильева, с самого начала полномасштабного вторжения в Украину выходившая на антивоенные митинги, не смогла собрать и десять процентов от требуемого количества подписей для участия в выборах губернатора Петербурга. А глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что его ведомство нашло «такую фишку», которая позволяет насильно отправлять трудовых мигрантов из стран Центральной Азии на фронт.
Подвели черту
Покаянным интервью ректора Вадима Волкова закончилась почти двухлетняя проверка чиновниками Европейского университета в Санкт-Петербурге. В нем ректор заявил, что администрация университета «обновила представления о правилах игры» и провела «установку обновлений», а университет «будет продолжать работу». На современном российском сленге это называется «зиганул» - то есть, публично выразил свое согласие с проводимым правительством идеологическим курсом.
Европейский университет по праву можно было считать последним российским вузом, не только сохранявшим свою интеллектуальную независимость и включенность в европейское научно-образовательное пространство, но и пытающимся мирно протестовать против происходящего в России. Достаточно сказать, что уже на следующий день после начала полномасштабной российской агрессии в Украине, Европейский университет поменял разноцветную яркую цветовую гамму своего сайта на траурную серию - и держал ее вплоть до нынешней весны. Как говориться, разумному достаточно.
Естественно, эта позиция стоила вузу постоянных проверок. Например, ему доставалось за хранение книг, изданных при поддержке «нежелательных организаций» - фонда Сороса и Института Кеннана. За неправильные учебные программы, и далее по списку. Словом, за любую мелочь, за лесом которых скрывается извечное российское «понятно, за что».
И вот, на прошлой неделе ректор Европейского университета Вадим Волков торжественно объявил в интервью РБК (которое разместили и на главной странице сайта вуза - уже разноцветного, как раньше), что все проверки завершены. Там же он приводит замечания, которые им пришлось устранять для успешного «прохождения проверки»: «недооценка вклада российских мыслителей», «прозападная ориентация», «проявление буржуазной ментальности», «признаки негативного воспитательного воздействия или критическое отношение к современной российской политике» и так далее. В переводе с бюрократического на человеческий это означает: «мы договорились».
Совершенно понятно, что администрации вуза пришлось выбирать между прекращением деятельности и определенными моральными и идеологическими компромиссами. Понятны и аргументы в пользу второго пути - это известная по многочисленным подобным случаям «необходимость сохранения коллективов», «ни в чем не виноватые» студенты и так далее. Однако эта аргументация работает только в одном случае: если мы соглашаемся с тем, что университет не должен транслировать вообще никаких ценностей и вертеться как флюгер вслед за политической конъюнктурой.
Европейский университет был одним из двухсот частных российских университетов, который пытался сохранить себя, сохраняя определенные базовые ценности. Теперь этих ценностей нет. Как заявил Вадим Волков, они «подвели черту».
Антивоенная блокадница
В том же Петербурге на минувшей неделе завершилась еще одна знаковая для понимания российского общества история: 82-летняя блокадница Людмила Васильева не смогла собрать достаточное количество подписей для выдвижения в губернаторы города. Как потенциальному независимому кандидату ей необходимо было собрать 76 тысяч подписей, а удалось всего 5,5 тысячи. Это реальная цена слов о «свободном» и «европейском» Петербурге.
Людмила Васильева - пенсионерка, ставшая в Петербурге и в оппозиционных российских СМИ чем-то вроде красивой легенды. Уже на следующий день после начала войны в Украине 82-летняя блокадница вышла на одиночный пикет к Невскому проспекту и плакатом «Нет войне, пожалуйста». Все последние два года она была символом того, что не только «навальнята» и вообще молодежь протестует против войны, но и старшее поколение тоже - вон оно, прямо здесь, с нами, на стороне здравого смысла.
По словам Васильевой, она приняла решение об участии в выборах губернатора после того, как полтора десятка «иностранных агентов» (включая телеведущую Татьяну Лазареву, передачи пенсионерка смотрела на своем ноутбуке) объявили о выдвижении в Московскую городскую думу. После этого Госдума РФ в авральном режиме приняла закон о запрете «иноагентам» баллотироваться на любых выборах. Тогда Васильева и решила: «почему бы не попробовать?»
За месяц, отведенный на сбор подписей, команде Васильевой удалось собрать чуть более 5,5 тысячи автографов горожан. Ни один топовый блогер, которые еще полгода назад на президентских выборах агитировали за «антивоенного кандидата» Владислава Даванкова, ни словом не обмолвились о губернаторской кампании блокадницы. Между тем, это могло бы быть хорошим кейсом для объединения условно-либеральной оппозиции вокруг совершенно компромиссного кандидата. Но увы – такие простые истории, как эта, оказались не интересы ни «лидерам мнений», ни простым петербуржцам. И это, конечно же, многое говорит и о тех, и о других.
Интересная такая фишка
И еще кое-что рассказал нам о современной России на этой неделе глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, он с гордостью поделился с собравшимися собственным открытием в области права. А именно, как хитростью и знанием законов заманить фактически бесправных трудовых мигрантов из Центральной Азии прямиком на фронт в Украину.
«Мы нашли, знаете, такую фишку…. В чем эта фишка заключается: мы стали реализовывать положения Конституции и наших законов о том, что лица, получившие гражданство, должны встать на воинский учет и в случае необходимости принять участие в специальной военной операции», - сказал Бастрыкин. Его особым предметом гордости стало то, что эта «фишка» приводит сразу к двум положительным (по версии 70-летнего путинского силовика, конечно же) эффектам.
Во-первых, фронт пополняется живой силой - по данным Бастрыкина, таким образом уже удалось отправить в Украину 10 тысяч мигрантов. На очереди - еще 20 тысяч, уже поставленных на воинский учет. Во-вторых, это привело к тому, что «мигранты стали потихонечку покидать Россию» - давняя мечта каждого российского ксенофоба, который рад, что на него задешево работают мигранты, но не готов терпеть их «в своем собственном доме».
Мигрантов стали заманивать на фронт еще в 2022 году. Тогда в сентябре Владимир Путин своим указом позволил получать гражданство России мигрантам в упрощенном виде – правда, с условием заключения контракта и отправки на «специальную военную операцию».
В январе 2024 года «упрощенный» порядок был заменен на автоматический: в российское гражданство стали принимать безо всяких дополнительных условий, одновременно с подписанием воинского контракта. Причем, не только самого новобранца, но и всю его семью. Теперь вот решили задействовать еще и тех, кто принял гражданство до всякой там «специальной военной операции». Они-то думали, что переезжают в «великую Россию». А оказалось - отправляются прямиком в ловушку страны-агрессора.