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Пропавший 15-летний Давид самостоятельно вернулся в школу

rus.postimees.ee
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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Sander Ilvest

Полиция просила помощи в установлении местонахождения 15-летнего Давида, который 30 июня покинул педагогическое училище Маарьямаа.

Сотрудники школы и родственники подростка не знали, где может находиться Давид. Полиция проверила возможные места его пребывания в Тарту, но его местонахождение в течение нескольких дней было не установлено. У него не было с собой телефона.

5 июля сотрудники школы сообщили, что Давид самостоятельно вернулся в педагогическое училище 4 июля.

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