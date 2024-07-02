Полиция просила помощи в установлении местонахождения 15-летнего Давида, который 30 июня покинул педагогическое училище Маарьямаа.
Пропавший 15-летний Давид самостоятельно вернулся в школу
Сотрудники школы и родственники подростка не знали, где может находиться Давид. Полиция проверила возможные места его пребывания в Тарту, но его местонахождение в течение нескольких дней было не установлено. У него не было с собой телефона.
5 июля сотрудники школы сообщили, что Давид самостоятельно вернулся в педагогическое училище 4 июля.