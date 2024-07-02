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«Люди сразу ринулись на помощь»: в центре Таллинна человеку стало плохо посреди проезжей части

rus.postimees.ee
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Неравнодушные люди бросились на помощь человеку, которому стало плохо.
Неравнодушные люди бросились на помощь человеку, которому стало плохо. Фото: Фото читательницы

Читательница Rus.Postimees рассказала, что сегодня, 2 июля, вечером в центре Таллинна увидела лежащего посреди дороги человека. 

По словам читательницы, у автобусной остановки «Виру» на проезжей части лежал человек. Она предположила, что человек пострадал в результате ДТП, но сам момент аварии она не видела: «Люди сразу ринулись на помощь пострадавшему».

Дежурный пресс-секретарь полиции Леана Лойде сообщила, что ДТП там не происходило и полиция на это событие не реагировала.

«Насколько нам известно, человеку стало плохо», - уточнила она.

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