Читательница Rus.Postimees рассказала, что сегодня, 2 июля, вечером в центре Таллинна увидела лежащего посреди дороги человека.
«Люди сразу ринулись на помощь»: в центре Таллинна человеку стало плохо посреди проезжей части
По словам читательницы, у автобусной остановки «Виру» на проезжей части лежал человек. Она предположила, что человек пострадал в результате ДТП, но сам момент аварии она не видела: «Люди сразу ринулись на помощь пострадавшему».
Дежурный пресс-секретарь полиции Леана Лойде сообщила, что ДТП там не происходило и полиция на это событие не реагировала.
«Насколько нам известно, человеку стало плохо», - уточнила она.