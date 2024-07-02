Во вторник, 2 июля, представителей посольства России в Вильнюсе вызвали в МИД Литвы и вручили ноту протеста из-за того, что пассажирский самолет Boeing 737 российской авиакомпании «Победа», предположительно, нарушил воздушное пространство Литвы, пишет Rus.TVNET со ссылкой на Министерство иностранных дел Литвы.
Самолет российской авиакомпании «Победа» незаконно вторгся в воздушное пространство Литвы
«Инцидент произошел вечером 30 июня, когда самолет российской авиакомпании "Победа", следовавший из московского аэропорта Внуково в аэропорт Храброво Калининградской области России, незаконно вторгся в воздушное пространство Литвы над Балтийским морем и пробыл там около одной минуты», - сказано в сообщении МИД Литвы.
В ходе встречи Литва потребовала от российских властей объяснить ситуацию и как можно скорее принять меры, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов.
Российские власти и представители авиакомпании инцидент не комментировали.