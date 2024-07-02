Самолет российской авиакомпании «Победа» незаконно вторгся в воздушное пространство Литвы

«Инцидент произошел вечером 30 июня, когда самолет российской авиакомпании "Победа", следовавший из московского аэропорта Внуково в аэропорт Храброво Калининградской области России, незаконно вторгся в воздушное пространство Литвы над Балтийским морем и пробыл там около одной минуты», - сказано в сообщении МИД Литвы.