Госсуд изучит жалобу оштрафованной на миллион евро фирмы Olerex

В прошлом году Департамент окружающей среды назначил предприятию штраф в размере 8 млн евро за предполагаемое нарушение Закона о жидком топливе и Закона об охране атмосферного воздуха, но в марте Тартуский уездный суд снизил общую сумму штрафа в восемь раз до одного миллиона евро.