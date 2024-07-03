Государственный суд рассмотрит жалобу топливной компании Olerex, требующей отменить назначенный ей штраф в размере миллиона евро за нарушение обязательства по биодобавкам в топливе, пишет Rus.ERR.
Госсуд изучит жалобу оштрафованной на миллион евро фирмы Olerex
Кассация предприятия, поданная 22 апреля, была принята Госсудом в производство 2 июля.
В прошлом году Департамент окружающей среды назначил предприятию штраф в размере 8 млн евро за предполагаемое нарушение Закона о жидком топливе и Закона об охране атмосферного воздуха, но в марте Тартуский уездный суд снизил общую сумму штрафа в восемь раз до одного миллиона евро.
В ходе проведенного ранее Департаментом окружающей среды разбирательства был сделан вывод, что доля экологически чистого топлива в общем объеме топлива, реализованного Olerex в 2022 году, составила менее 2%. Вместо дизельного топлива из возобновляемых источников было продано более 10 млн литров ископаемого дизельного топлива.