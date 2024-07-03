Металлургическая компания Exmet, принадлежащая одному из богатейших предпринимателей Эстонии, Андресу Сонну, в прошлом году ушла в убыток, сообщают «Деловые ведомости».
Компания одного из богатейших людей Эстонии ушла в убытки после огромной прибыли
Если в 2021 и 2022 годах компания приносила десятки миллионов евро прибыли, то в прошлом году она понесла убытки в размере 380 000 евро. Для сравнения, в 2022 году Exmet заработала 22 миллиона евро операционной прибыли, а в 2021 году – 30 миллионов евро.
По словам члена правления компании Маргит Мянник, причиной убытков стало открытие нового завода Exmet в Таллинне.
Владелец Exmet – Андрес Сонн, состояние которого в прошлом году оценивалось в 228,1 миллиона евро.
Читайте подробнее на dv.ee.