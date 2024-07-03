Компания одного из богатейших людей Эстонии ушла в убытки после огромной прибыли

Если в 2021 и 2022 годах компания приносила десятки миллионов евро прибыли, то в прошлом году она понесла убытки в размере 380 000 евро. Для сравнения, в 2022 году Exmet заработала 22 миллиона евро операционной прибыли, а в 2021 году – 30 миллионов евро.