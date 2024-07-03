Блэкауты в жару, попытка госпереворота и нежелание быстрого прыжка в ЕС. Обзор событий в Украине

Оказывается, блэкауты летом не менее тяжелы, чем отсутствие электричества зимой. Особенно когда солнце жарит и бетонные коробки многоэтажек превращаются в духовки. А если учесть, что отключения электроэнергии стали длиться дольше и чаще, чем это было зимой 2023 года, то проблема возникает не только со спасительными кондиционерами, но и с продуктами в холодильниках. Сказывается это, конечно, и на продуктивности работы, потому что вместе с электричеством часто пропадает и интернет и даже качественная телефонная связь. В общем, жара стала не менее определяющим самочувствие украинцев фактором, чем война.

Не только жара и война…

Летний блэкаут в Украине. Фото: ROMAN PILIPEY

Света в Киеве сейчас чаще нет, чем есть. И ситуация не улучшится до августа. Так, по крайней мере, утверждает глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. По его словам, из-за погоды текущее суточное потребление электроэнергии значительно выше, чем это было две-три недели назад.

Второй важный фактор - снижение импорта электроэнергии из Европы. Из-за высокой температуры воздуха в большинстве стран ЕС, нет возможности продавать электроэнергию Украине.

Ну и третий, который стал привычным, но по значимости, наверное, первый - продолжающиеся российские обстрелы, прицельно уменьшающие способность Украины генерировать и распределять электроэнергию.

Конечно, все эти факторы могут сохраняться и далее, но в августе, должны закончиться ремонты на части энергоблоков украинских АЭС, что, как ожидается, даст дополнительные мощности.