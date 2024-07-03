Как пережить блэкаут в летнюю жару? Что известно о попытке госпереворота в Украине? Почему вступление в ЕС больше не впечатляет простых граждан? Эти вопросы были в центре внимания в Украине всю последнюю неделю, пишет украинский журналист Сергей Гармаш.
Блэкауты в жару, попытка госпереворота и нежелание быстрого прыжка в ЕС. Обзор событий в Украине
Оказывается, блэкауты летом не менее тяжелы, чем отсутствие электричества зимой. Особенно когда солнце жарит и бетонные коробки многоэтажек превращаются в духовки. А если учесть, что отключения электроэнергии стали длиться дольше и чаще, чем это было зимой 2023 года, то проблема возникает не только со спасительными кондиционерами, но и с продуктами в холодильниках. Сказывается это, конечно, и на продуктивности работы, потому что вместе с электричеством часто пропадает и интернет и даже качественная телефонная связь. В общем, жара стала не менее определяющим самочувствие украинцев фактором, чем война.
Не только жара и война…
Света в Киеве сейчас чаще нет, чем есть. И ситуация не улучшится до августа. Так, по крайней мере, утверждает глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. По его словам, из-за погоды текущее суточное потребление электроэнергии значительно выше, чем это было две-три недели назад.
Второй важный фактор - снижение импорта электроэнергии из Европы. Из-за высокой температуры воздуха в большинстве стран ЕС, нет возможности продавать электроэнергию Украине.
Ну и третий, который стал привычным, но по значимости, наверное, первый - продолжающиеся российские обстрелы, прицельно уменьшающие способность Украины генерировать и распределять электроэнергию.
Конечно, все эти факторы могут сохраняться и далее, но в августе, должны закончиться ремонты на части энергоблоков украинских АЭС, что, как ожидается, даст дополнительные мощности.
Однако, «станет полегче» - это не означает, что проблемы с исчезнут. Эксперты заявляют, что для полноценного восстановления энергосистемы Украины необходимо около двух лет. И это при условии, что новые мощности не будут попадать под ракетные обстрелы. Что мало реалистично.
Казалось бы, в этой ситуации, особенно на фоне ожидаемых зимних энергопроблем, правительство должно быть заинтересовано в том, чтобы больше людей выезжало из городского бетона на дачи и в сельские дома. Однако 25 июня Кабинет министров фактически привязал мужчин к месту их регистрации.
Было принято постановление правительства, после которого повестка в военкомат считается врученной, если на почте поставят отметку об отсутствии человека по зарегистрированному месту жительства.
То есть, если почтальон принесет вам уведомление о повестке, а вы в это время окажетесь не дома и не придете за повесткой на почту, вы уже нарушитель, вас объявят в розыск, оштрафуют и т.д. А учитывая, что повестки выписывают, как правило, с обязательством прибыть в течение трех дней (хотя по закону - 14), то прощай дача, здравствуй кондиционер, простуды и энергокризис. Во время войны взаимосвязано то, что в обычной жизни, казалось бы, стыковаться не может вообще никак.
Впрочем, чиновничья глупость жжет и в мирной жизни.
Скромный странный госпереворот
По идее, такие события должны были бы попасть в топы новостей, обсуждаться на кухнях и в телеэфирах. Но на удивление все ограничилось дежурными заголовками в лентах новостей о готовившихся провокациях. Хотя речь шла ни больше, ни меньше о попытке государственного переворота!
1 июля Офис Генпрокурора и Служба безопасности Украины заявили о «задержании в Киеве группы лиц, которые, по данным следствия, готовили провокации в столице 30 июня и планировали отстранить действующую власть от деятельности и захватить ее в собственные руки».
В частности, 30 июня якобы планировалось провести в Киеве некое «вече», «а затем захватить здание Верховной рады Украины и заблокировать ее работу, а также избрать «временное правительство».
При этом, как утверждают правоохранители, митингующих хотели использовать, как говорится, в темную, не раскрывая им настоящие планы действий.
Выглядит страшно. Но при ближайшем рассмотрении, скорее, странно.
Организатором несостоявшегося путча фигурирует руководитель неназванной общественной организации, «который уже имел опыт участия в безрезультатных провокационных мероприятиях». Его общественная организация с 2015 года «известна своими антиукраинскими акциями».
То есть, по идее, ее лидер должен был находиться в сфере особого внимания СБУ. Тем не менее, «он снял в Киеве зал на две тысячи человек и нанял военных и вооруженных охранников частных структур для реализации силового захвата».
Еще более странно то, что, готовя захват власти, участники преступной группы, по информации правоохранителей, «в течение мая-июня 2024 года распространяли в соцсетях призывы и сообщения с дискредитирующей информацией о действующем руководстве государства, призывали захватить власть и изменить конституционный порядок». Иначе говоря, привлекали к себе внимание.
При этом, не нужно думать, что речь идет о группе каких-то сумасшедших. Там все было серьезно. «Во время обысков у провокаторов нашли и изъяли оружие и боеприпасы», - сообщили силовики. Правда, задержание, судя по фото, проводили почему-то сотрудники Кибердепартамента СБУ.
В официальных сообщениях нет информации о причастности к попытке госпереворота России. Но судя по неадекватности действий путчистов и исходя из опыта такой же неадекватной оценки настроений украинцев накануне вторжения РФ в 2022 году, можно предположить, что ФСБ еще всплывет в ходе следствия. В любом случае - странный госпереворот.
Евроинтеграция
Не менее странно восприятие украинцами новости о начале 25 июня переговоров о вступлении Украины в ЕС. Одним словом его можно охарактеризовать - никак. Еще одна новость в перенасыщенном информационном пространстве.
Когда-то ЕС был чуть ли не национальной целью, из-за угрозы срыва евроинтеграции начался Майдан. Но сейчас треть страны и так уже в ЕС (хоть и в статусе беженцев). Для военнообязанных границы в ЕС все равно закрыты. А для остальных - ЕС сегодня это скорее источник нестабильности (на фоне итогов воскресных выборов во Франции), слабости (немецкий страх России) и лицемерия (полугодичная блокировка границы поляками).
В общем, дорога ложка к обеду. Праздник получился только для власти. Более того, эксперты и журналисты предупреждают о рисках, которые несет в себе вступление в ЕС. Многие даже радуются, «что впереди у нас долгая и кропотливая работа. Да и спешка на самом деле не обязательно пойдет нам на пользу».
Главный риск для Украины местные журналисты видят в том, что сегодня не понятно, куда именно мы вступаем: «Сам Евросоюз будет меняться параллельно с нашей интеграцией. Поэтому в некоторой степени это прыжок в неизвестность и для них, и для нас».
Судя по тому, что писалось, опыт и объемы финансирования стран, вступавших в ЕС ранее, сейчас уже не актуальны, поскольку ЕС оптимизирует все «включительно с действующей системой поддержки государств. Ее будущая архитектура неизвестна, но уже очевидно, что Украина, вступив в ЕС, не получит столько же финансирования, как в свое время получила сопоставимая с нами по численности населения Польша», - отметило влиятельное «Зеркало недели».
Издание отмечает: «Существует немного шансов, что вступление в ЕС нас озолотит. Что автоматически порождает еще один риск - миграционный. Наш отрыв от европейских стран сейчас ужасает. Средняя столичная зарплата - это всего лишь 550 евро. У абсолютного большинства европейских стран, кроме Болгарии, минимальная зарплата превышает эту сумму. С учетом того, что несколько миллионов наших соотечественников уже в ЕС и по крайней мере четверть из них уже на европейском рынке труда, затянуть их назад будет тяжело, особенно в экономически слабые регионы… Вот вам и перспектива - десятилетиями догонять развитые страны, хронически теряя человеческий капитал».
Другие издания писали о неготовности рынков ЕС к украинской агропродукции, о неконкурентности металлургии. Собственно, война и вступление в ЕС кардинально меняют структуру украинской экономики. Но, что даже удивляет, - украинцы и об этих проблемах пишут и говорят без эмоций. Очень прагматично. Трудно представить такое еще пять лет назад. Сейчас они говорят не столько о том, чего ждут от ЕС, сколько о том, какой будет нише Украины в блоке.
Так с чем же зайдет Киев в Евросоюз, что он сможет ему предложить? «Это военно-промышленный комплекс, сельское хозяйство, энергетика, добывающая промышленность и информационные технологии», - перечисляли журналисты, со ссылкой на премьера страны Дениса Шмыгаля. Впрочем, энергетику, пока, стоит выбросить из этого перечня, из-за ситуации, описанной выше.
Зато актуальными (и как раз в связи с переходом ЕС на зеленую энергетику) становятся украинский литий и титан. Оказывается, примерно треть всех европейских запасов литиевой руды находится в Украине. По подсчетам Госгеонедр, этого хватит, чтобы поставить аккумуляторы на 20 млн электромобилей.
Титан в свою очередь необходим для аэрокосмической, военной и медицинской отраслей. А на брегах Днепра находится порядка 30% мировых запасов титаносодержащих руд. Это сорок доступных к разработке месторождений.
Однако украинское правительство хочет поставлять в ЕС не сырье, а готовую технологичную продукцию. В чем, как пишут журналисты, не заинтересованы страны Евросоюза. Это и должно стать темой переговоров.
В любом случае, никто из украинцев сегодня уже не ждет и даже не хочет быстрого прыжка в ЕС. Того идеалистичного, романтизированного представления о Евросоюзе, которое было еще десять лет назад, уже нет. Власть больше не сможет продать избирателям сам факт евроинтеграции. Война закончится, и они будут оценивать не где они, а то, как это влияет на их жизнь. Так что, начавшиеся на прошлой неделе переговоры будут сложными.
Справка об авторе
Сергей Гармаш - украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991–1993);
редактором Енакиевского городского радио (1993–1996);
корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996–2004);
корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001–2003).
С 2002 года - главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
В мае 2014 года переехал в Киев.
С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.