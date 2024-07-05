Выдержки из беседы:

- В прошлом году в Эстонии из-за коррупционного скандала с волонтерским центром, помогающим Украине, донаты упали в разы. В некоторых случаях доверие эстонцев волонтерам исчезло до нуля. Валерий, как вы боретесь с проблемой доверия, да и в целом: какая у вас в Латвии ситуация с донатами?

- Ну, во-первых, война затянулась. Если год назад люди еще верили, что война вот-вот закончится, то сейчас ситуация немного иная. Люди видят, что война затягивается надолго. Мы тут общаемся с латышами, и видим, что скоро им самим нужно будет помогать. Потому что реально отдавали последнее.

- Валерий, недавно в вашем волонтерском центре состоялась свадьба украинского военного, который лечится в Латвии в данный момент. Ему подарили джип, чтобы он на нем смог вернуться в свое подразделение. Я правильно понимаю, и это слышал я от многих волонтеров, что автомобили сейчас уже большая редкость? У вас ощущается дефицит джипов для фронта?

- Да, это редкий случай. Латвиец позвонил нам, сказал, что хочет отдать свой джип для нужд украинских военных. Я ему ответил, что даже знаю, кому передам.

- Знаю, что вы из Северодонецка. Как вы оказались в Латвии?