Когда речь идет о предотвращении краж, мы часто не осознаем, что можем непреднамеренно облегчить работу злоумышленникам или даже привлечь их внимание к своему дому. Приведем в пример три ситуации, которых следует обязательно избегать!
Таксисты и уборщицы сотрудничают с ворами?
Тщательно выбирайте, кому и что вы рассказываете
Эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла подчеркивает, что надо быть очень осторожным с тем, кому и что вы рассказываете о своих планах и своем доме. «Новый знакомый может оказаться вором, который злоупотребит полученной информацией», - предостерег он.
В подтверждение этого факта руководитель отдела по борьбе с тяжкими преступлениями при криминальном бюро Пыхьяской префектуры Вячеслав Миленин привел 30 мая в передаче Terevisioon пару примеров.
«Был случай, когда внутренним источником стал таксист, который вез клиентов из дома в аэропорт, а потом передал вору информацию, когда и какой дом будет пустовать, - рассказал Миленин. - И если в машине говорили об украшениях или деньгах, эта информация тоже доходила до вора».
Также Миленин рассказал о женщине, которая работала в фирме, предлагающей услуги уборки, и наводила порядок в разных домах. «В доме она видела, каким имуществом обладает хозяин, и делилась этой информацией с подельниками», - отметил Миленин.
Пярьяла рекомендует тщательно проверять информацию о персонале, в частности об уборщицах, перед тем как воспользоваться услугами клининговых компаний. Например, стоит поискать информацию в Google и социальных сетях.
Где совершаются кражи?
Согласно статистике преступлений, в марте и апреле текущего года число краж в жилых помещениях и дворах увеличилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За период с мая 2023 года по апрель 2024 года таких краж стало на 14% больше.
Больше всего краж совершается в крупных самоуправлениях, в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, где воры орудуют как в квартирах, так и в подвалах многоквартирных домов.
Велосезон в разгаре, в связи с чем добычей воров все чаще становятся электросамокаты и велосипеды: их воруют во дворах, на парковках и в подъездах.
Помимо велосипедов и самокатов, воруют также дорогие грили, детские коляски и другое. Убедитесь, что все ценные вещи после использования убраны в закрытое помещение, оснащенное охранной системой.
Профиль воров и их добыча
Воры делятся главным образом на две категории: профессиональные воры и случайные воры. Первые заранее планируют преступление и действуют наверняка. Как правило, они понимают, что найдут в жилом помещении, и предпочитают небольшие и дорогие вещи, которые легко схватить, например, наличные деньги и украшения.
Цель случайного вора - без особых хлопот украсть что-либо, он не планирует преступление заранее. Такими ворами могут оказаться новые друзья, с которыми вы познакомились на празднике и которых пригласили к себе в гости на афтерпати. Стоит хозяину дома заснуть, как новые знакомые будут делать в его доме, что хотят, и не исключено, что что-то пропадет.
Окна надо закрывать
Эксперт по безопасности Пярьяла подчеркивает, что перед сном надо обязательно проверить, закрыты и заперты ли все окна и двери. Совсем недавно произошел случай, когда в Тартумаа воры наведались во многие жилые дома, окна в которых были оставлены на проветривание.
Если вы все же не хотите закрывать окна, установите на них магнитные датчики, которые срабатывают, когда вор открывает приоткрытое окно, чтобы забраться через него в помещение.
«Если вы чем-то занимаетесь на втором этаже, поставьте первый этаж под охрану. Бывали случаи, когда хозяева находились на втором этаже, а злоумышленник орудовал на первом», - посоветовал Пярьяла.