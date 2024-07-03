Таксисты и уборщицы сотрудничают с ворами?

Больше всего краж совершается в крупных самоуправлениях, в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, где воры орудуют как в квартирах, так и в подвалах многоквартирных домов.

Велосезон в разгаре, в связи с чем добычей воров все чаще становятся электросамокаты и велосипеды: их воруют во дворах, на парковках и в подъездах.

Помимо велосипедов и самокатов, воруют также дорогие грили, детские коляски и другое. Убедитесь, что все ценные вещи после использования убраны в закрытое помещение, оснащенное охранной системой.

Профиль воров и их добыча

Воры делятся главным образом на две категории: профессиональные воры и случайные воры. Первые заранее планируют преступление и действуют наверняка. Как правило, они понимают, что найдут в жилом помещении, и предпочитают небольшие и дорогие вещи, которые легко схватить, например, наличные деньги и украшения.

Цель случайного вора - без особых хлопот украсть что-либо, он не планирует преступление заранее. Такими ворами могут оказаться новые друзья, с которыми вы познакомились на празднике и которых пригласили к себе в гости на афтерпати. Стоит хозяину дома заснуть, как новые знакомые будут делать в его доме, что хотят, и не исключено, что что-то пропадет.

Окна надо закрывать

Эксперт по безопасности Пярьяла подчеркивает, что перед сном надо обязательно проверить, закрыты и заперты ли все окна и двери. Совсем недавно произошел случай, когда в Тартумаа воры наведались во многие жилые дома, окна в которых были оставлены на проветривание.

Если вы все же не хотите закрывать окна, установите на них магнитные датчики, которые срабатывают, когда вор открывает приоткрытое окно, чтобы забраться через него в помещение.

«Если вы чем-то занимаетесь на втором этаже, поставьте первый этаж под охрану. Бывали случаи, когда хозяева находились на втором этаже, а злоумышленник орудовал на первом», - посоветовал Пярьяла.