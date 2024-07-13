Кто такие старообрядцы? Царь Алексей Михайлович Романов (годы правления 1645-1676) пытался расширить свои владения (читай: Россию). А как же иначе. Для этого ему требовалось укрепить власть: свою и церковную. Необходимо было объединить Русскую православную церковь с Греческой. Это, в свою очередь, требовало реформ: в обрядах, в Священном Писании и прочем. Эти реформы были проведены епископом Новгородским Никоном, который в 1652 году был возведен на патриарший престол.