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ИЗ ЖИЗНИ Старообрядка Феодосия, рожденная в свободной Эстонии: от нищеты и репрессий к семейной фирме (2)

Вахур Лайапеа
, кинорежиссер, продюсер и оператор
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Феодосия Филиппова всю жизнь прожила на берегу Чудского озера, в деревне Колкья.
Феодосия Филиппова всю жизнь прожила на берегу Чудского озера, в деревне Колкья. Фото: Вахур Лайапеа

Феодосия Филиппова родилась в последние дни свободной Эстонии. Ей 84, год рождения - 1940. Всю свою жизнь она прожила на берегу Чудского озера, в деревне Колкья. Феодосия - старообрядка, Колкья - деревня старообрядцев.

Кто такие старообрядцы? Царь Алексей Михайлович Романов (годы правления 1645-1676) пытался расширить свои владения (читай: Россию). А как же иначе. Для этого ему требовалось укрепить власть: свою и церковную. Необходимо было объединить Русскую православную церковь с Греческой. Это, в свою очередь, требовало реформ: в обрядах, в Священном Писании и прочем. Эти реформы были проведены епископом Новгородским Никоном, который в 1652 году был возведен на патриарший престол.

По примеру Греческой православной церкви Никон начал переписывать литургические книги и вносить изменения в церковные богослужения. Больше нельзя было креститься двумя перстами - теперь дозволялось только троеперстие. Крестные ходы, которые раньше совершались по движению солнца, теперь совершались в обратном направлении. Но для многих эти и целый ряд других изменений оказались неприемлемы. Они сохранили верность старым обычаям. Их стали называть «старообрядцами» или «раскольниками» (термин с негативной коннотацией).

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