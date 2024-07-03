Бывшего чемпиона мира по прыжкам в высоту застрелили на родине

Южноафриканский спортсмен Фрайтаг пропал без вести более двух недель назад. Сообщается, что тело мужчины было обнаружено в понедельник в столице ЮАР Претории. По данным местных СМИ, Фрайтаг был застрелен.

Семья Фрайтага сообщила о пропаже бывшей звезды легкой атлетики 17 июня. По имеющейся информации, он вышел из квартиры своей матери в Бронкхорстспруте, сел в чужую машину, после чего его больше не видели.

Золотую медаль чемпионата мира он выиграл в Париже в 2003 году с результатом 2,35.

Предположительно, Фрайтаг испытывал финансовые проблемы.