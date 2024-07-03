В конце недели в Эстонии состоится настоящий праздник конного спорта

«Участников действительно много, что, с одной стороны, радует организаторов, но, с другой стороны, требует больше усилий, - рассказала директор соревнований Энно Пилле. – Особенного внимания требуют приезжающие издалека: необходимо найти бокс для лошади, а для спортсменов – ночлег. Кроме конюшни Ихасте, спортсмены могут разместиться в трех других конюшнях в окрестностях. Из-за пределов Эстонии приедут около 30 спортсменов, всего за выходные будет проведено почти 600 стартов».

Пятничные соревнования соберут наибольшее количество участников, ведь именно тогда в рамках чемпионата Тарту стартуют и самые молодые, и самые опытные спортсмены. Суббота будет посвящена конкуру, а завершится день очень зрелищным дерби, где всадники и лошади испытают себя на прочность на полосе препятствий, проходящей через сельскую местность. На старт дерби Ихасте также выйдут лучшие конники Эстонии Эркки Хойм и Кайре Кальм.

После дерби, вне рамок официальной программы, пройдут показательные соревнования jump'n'drive, в которых нужно будет продемонстрировать несколько навыков, необходимых спортсмену-коннику: верховая езда, хоббихорсинг, и третья дисциплина – умение водить автомобиль.

В воскресенье запланированы состязания по конкуру с высокими препятствиями, и в течение дня маршруты будут становиться все сложнее. Кульминацией Гран-при Тарту будет открытый класс с препятствиями высотой 140 см, и на старт выйдут все самые известные спортсмены-конники, такие как Рейн Пилл, Гуннар Глеттенберг, Урмас Рааг, Кулло Кендер, Тармо Кутсар и другие.

Помимо призового фонда в 4000 евро, Aasta Auto подарит победителю тартуского Гран-при право пользования новым легковым автомобилем Volkswagen Passat.

Все желающие приглашаются понаблюдать за прекрасным мероприятием. Оно бесплатно. Но у организаторов есть просьба. По возможности зрителей, которые планируют приехать на соревнования, просят воспользоваться общественным транспортом, взять напрокат велосипед или приехать на место на личном велосипеде. На узких улочках Ихасте может не хватить парковочных мест для всех машин.