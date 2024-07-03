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Ни в одной другой стране ЕС такого рода трагедии не происходят так часто, как в Эстонии

Андрус Карнау
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ДТП на железнодорожном переезде Виру-Кабала.
ДТП на железнодорожном переезде Виру-Кабала. Фото: Marianne Loorents

Ни в одной другой стране Евросоюза ДТП на железнодорожных переездах не происходят так часто, как в Эстонии.

Согласно последним данным Европейского железнодорожного агентства, в Эстонии на железнодорожных переездах ДТП случаются в несколько раз чаще, чем в других странах Старого Света. В 2020-2022 годах на эстонских железнодорожных переездах зафиксировано в девять раз больше ДТП, чем в Европейском союзе. Речь идет об относительной частоте ДТП на каждый миллион километров, пройденных поездами по железной дороге.

Кроме 27 членов ЕС, в статистику включены данные из Норвегии и Швейцарии.

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