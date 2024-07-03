Ни в одной другой стране ЕС такого рода трагедии не происходят так часто, как в Эстонии

Согласно последним данным Европейского железнодорожного агентства, в Эстонии на железнодорожных переездах ДТП случаются в несколько раз чаще, чем в других странах Старого Света. В 2020-2022 годах на эстонских железнодорожных переездах зафиксировано в девять раз больше ДТП, чем в Европейском союзе. Речь идет об относительной частоте ДТП на каждый миллион километров, пройденных поездами по железной дороге.