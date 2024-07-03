В НАТО считают, что в настоящее время Украина слишком коррумпирована для вступления в альянс

Позиция союзников по НАТО будет изложена в коммюнике по итогам ежегодного саммита, который запланирован на 9 июля.

«Мы должны сделать шаг назад и поаплодировать всему, что Украина сделала во имя реформ в последние два с лишним года», - сказал собеседник The Telegraph. По его словам, НАТО хочет похвалить Украину и поговорить о дополнительных шагах, которые также необходимо предпринять, особенно в области борьбы с коррупцией.

Как отмечает газета, президент Украины Владимир Зеленский настаивает на скорейшем вступлении в НАТО после окончания конфликта с Россией. Но, по информации The Telegraph, камнем преткновения в переговорах по этому вопросу стала именно коррупция.

Утверждается, что США блокируют усилия Великобритании и Европы, направленные на то, чтобы письменно зафиксировать необратимый путь Украины к членству в НАТО.

Украина в сентябре 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В июле 2023 года на саммите в Вильнюсе альянс выразил уверенность в том, что в будущем Киев будет в составе НАТО.