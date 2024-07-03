В Эстонии резко упали продажи новых автомобилей

Ясность в отношении планируемого налога с автомобиля может привести к росту продаж автомобилей, считает Райдо Розенфельд, исполнительный директор Elke Tallinn.

Исполнительный директор Elke Tallinn прогнозирует, что вступление в силу автоналога может увеличить продажи новых автомобилей еще в этом году, поскольку это обеспечит значительную экономию покупателям автомобилей.

«Многие потребители сейчас откладывают решение о покупке автомобиля. В то же время, в случае вступления в силу автомобильного налога может возникнуть ситуация во втором полугодии этого года, когда купленный автомобиль из-за доставки невозможно будет забрать в этом году, и за автомобиль, полученный в новом году, придется оплатить регистрационный сбор. Поэтому стоит принять решение о покупке нового автомобиля как можно раньше», - сказал Розенфельд.

Гибридные автомобили по-прежнему пользуются наибольшей популярностью среди покупателей: в июне был продан 951 автомобиль.

«Гибридные автомобили становятся все более популярными среди жителей Эстонии и отвоевывают рынок у автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Они также окажутся в довольно хорошем положении, когда вступит в силу налог с автомобиля, что может еще больше увеличить их продажи», - сказал Розенфельд.

В июне был приобретен 121 электромобиль, а также 744 транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания.

Сравнивая первые регистрации всех легковых автомобилей (М1), можно увидеть, что наиболее популярной маркой автомобилей в первом полугодии была Toyota (1902 автомобилей), за которой следовали Škoda (1894), Kia (808), Volkswagen (770), Dacia (440), Subaru (439), Audi (346), Renault (336), Hyundai (326) и Mercedes-Benz (309).