Согласно реестру госзакупок, Центр управления государственными лесами (RMK) в этом году хочет закупить новые автомобили на два миллиона евро.
Госучреждение планирует приобрести новые автомобили на сумму два миллиона евро
Перевод: Валерия Ермакова
RMK хочет закупить легковые автомобили с четырехколесным приводом. Такие автомобили часто используются для передвижения по труднопроходимой местности, чтобы не допустить застревания техники в снегу или грязи.
В сумму закупки также входит заказ технического обслуживания, которое будет осуществляться до тех пор, пока автомобили не пройдут первые 250 тысяч километров.
Крайний срок подачи предложений поставщиками услуг - 5 августа.
RMK управляет лесами, принадлежащими Эстонскому государству. В учреждении работает около 700 человек. Согласно бюджету прибыли учреждения, в 2024 году RMK получит от продажи прав на вырубку и древесину около 3,6 миллиона евро.