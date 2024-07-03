Госучреждение планирует приобрести новые автомобили на сумму два миллиона евро

Перевод: Валерия Ермакова

RMK хочет закупить легковые автомобили с четырехколесным приводом. Такие автомобили часто используются для передвижения по труднопроходимой местности, чтобы не допустить застревания техники в снегу или грязи.

В сумму закупки также входит заказ технического обслуживания, которое будет осуществляться до тех пор, пока автомобили не пройдут первые 250 тысяч километров.

Крайний срок подачи предложений поставщиками услуг - 5 августа.

RMK управляет лесами, принадлежащими Эстонскому государству. В учреждении работает около 700 человек. Согласно бюджету прибыли учреждения, в 2024 году RMK получит от продажи прав на вырубку и древесину около 3,6 миллиона евро.