Многие молодые люди устраиваются летом на свою первую сезонную работу, но работодатели могут действовать нечестно по отношению к начинающим работникам, например, не подписывать трудовой договор или выплачивать заработную плату в конверте.
Налоговики обратились с предупреждением к родителям несовершеннолетних
Прежде всего родители должны знать о справедливых условиях труда, чтобы избежать неблагоприятных последствий, а также защитить молодежь, выходящую на рынок труда, от несправедливых предложений.
По словам руководителя по работе с рисками в сфере налогов на рабочую силу Марка Мяльтера, представляющего отдел подоходного налога в Налогово-таможенном департаменте (НТД), все начинается с трудового договора. «Родитель может проследить за тем, чтобы работодатель заключил письменный трудовой договор с молодым человеком, который будет работать летом», – сказал Мяльтер.
Вышеназванный руководитель отметил, что письменный трудовой договор необходим в основном, когда работодатель нарушает свои обязанности. Помимо этого, заключённый трудовой договор поможет избежать того, что зарплата будет выплачена в конверте и ущерб, связанный с этим, не наступит. Мяльтер отметил следующее: если заработная плата будет выплачиваться по-черному, то ее получатель может потерять пособия по болезни, сокращению и безработице, а также получить меньшую пенсию в будущем.
«Получатель зарплаты в конверте всегда находится в более уязвимой позиции при возможных трудовых спорах, – сказал Мяльтер. - Например, если работодатель не выплачивает заработок в обещанном размере работнику, с которым официально не заключён трудовой договор, то позже будет очень сложно востребовать свою заработную плату».
А случаев, когда обещанная зарплата не выплачивалась, было предостаточно. Руководитель по работе с рисками описал казус, когда молодому человеку выплачивают заработную плату понемногу наличными, но он так и не получит ее целиком, пока он работает на невыгодных условиях.
«Из случая, описанного одним молодым человеком, выяснилось, что обещанная зарплата не была выплачена по завершению рабочего сезона, а сам работодатель как сквозь землю провалился: он не отвечал ни на звонки, ни на письма, – рассказал Мяльтер. - К счастью, родитель у этого молодого человека занимал активную позицию и не растерялся, а обратился в Комиссию по трудовым спорам, благодаря которой спустя примерно шесть месяцев им удалось вернуть свои недостающие деньги».
По словам Мяльтера, необходимо проверить, внес ли работодатель трудоустройство молодого человека в соответствующий регистр. Он также отметил, что официальная регистрация крайне важна, поскольку в противном случае не остается никаких следов о том, что человек работал на предприятии, а это, в свою очередь, затрудняет разрешение трудовых споров. НТД отправляет молодому человеку автоматическое уведомление о внесении его данных в регистр трудовых отношений, что можно проверить самостоятельно в среде e-MTA.
«Мы разбирали и такой случай: когда, казалось бы, все было в порядке и заработная плата поступала вовремя, но когда молодой человек обратился позже ко врачу, то узнал, что у него нет действующей медицинской страховки, потому что работодатель не уплатил налоги, – привел очередной пример Мяльтер. - Если налоги не поступают, то НТД все равно найдет это предприятие и начнет соответствующее производство, но родитель должен будет уплатить недостающий подоходный налог из своего кармана, потому что у молодого человека нет, как правило, этих денег».
Помимо наличия трудового договора, важно помнить, что бесплатного пробного дня не существует.
«До того момента, как молодой человек начинает работать у кого-то, необходимо заключить трудовой договор, а также позже получить плату за свой труд», – пояснил Мяльтер.
Он добавил, что услуга по предоставлению неоплачиваемого пробного дня существует только у Кассы страхования от безработицы, которая организовывает возможность, чтобы работник смог попробовать выполнить работу, а длится эта услуга один день.
«Например, был случай, когда молодой человек отработал бесплатно три пробных дня, а на работу его не взяли, – сказал Мяльтер. - Это не противоречит закону. С того момента, как молодой человек начинает выполнять работу, например, обслуживать клиентов, это считается оплачиваемой работой».
Руководитель по работе с рисками в сфере налогов на рабочую силу отметил, что для предотвращения несправедливых рабочих предложений, важно проверять информацию о предприятии. Надежность работодателя можно проверить, например, посредством e-äriregister, e-krediidiinfo.ee, Информационного регистра и веб-страницы Налогово-таможенного департамента.
«Всегда можно искать информацию в интернете, проверять ее в разных источниках и социальных сетях, – добавил Мяльтер. - Безусловно, такую проверку необходимо делать до того, как приступать к работе, чтобы узнать, заслуживает ли работодатель доверия и обеспечивает ли он справедливые условия труда».