Налоговики обратились с предупреждением к родителям несовершеннолетних

«Из случая, описанного одним молодым человеком, выяснилось, что обещанная зарплата не была выплачена по завершению рабочего сезона, а сам работодатель как сквозь землю провалился: он не отвечал ни на звонки, ни на письма, – рассказал Мяльтер. - К счастью, родитель у этого молодого человека занимал активную позицию и не растерялся, а обратился в Комиссию по трудовым спорам, благодаря которой спустя примерно шесть месяцев им удалось вернуть свои недостающие деньги».

По словам Мяльтера, необходимо проверить, внес ли работодатель трудоустройство молодого человека в соответствующий регистр. Он также отметил, что официальная регистрация крайне важна, поскольку в противном случае не остается никаких следов о том, что человек работал на предприятии, а это, в свою очередь, затрудняет разрешение трудовых споров. НТД отправляет молодому человеку автоматическое уведомление о внесении его данных в регистр трудовых отношений, что можно проверить самостоятельно в среде e-MTA.