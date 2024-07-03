Государство планирует предложить облигации народу Эстонии

Государственная облигация - это ценная бумага, выпущенная правительством, которая погашается в определенный день погашения с определенной разрешенной суммой процентов. Как правило, выплата процентов производится один раз в год в определенную дату.

Чтобы подписаться на облигации, то есть получить право на приобретение ценной бумаги, вам необходим счет ценных бумаг, который можно открыть в своем родном банке. Облигация будет свободно обращаться, она будет котироваться на таллиннской фондовой бирже Nasdaq, где ее можно будет покупать и продавать на вторичном рынке.

В последние годы ряд европейских стран, в том числе Бельгия, Хорватия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Португалия, Румыния и Великобритания, выпустили различные облигации для розничных инвесторов, хотя эти облигации не всегда котировались на бирже. Срок действия облигаций варьировался от одного месяца до десяти лет. Поскольку гособлигации являются одним из финансовых инструментов с наименьшим риском, они также привлекли на рынок ценных бумаг новых мелких инвесторов.

С начала кризиса Covid-19 в 2020 году эстонское государство стало активнее выпускать как долгосрочные, так и краткосрочные облигации. По состоянию на конец мая в портфелях инвесторов находятся долгосрочные государственные облигации Эстонии на сумму 4 млрд евро и краткосрочные облигации правительства Эстонии на сумму 1,1 млрд евро. Эти облигации ориентированы в основном на профессиональных инвесторов и международные фонды.

Эстония входит в число стран с самой низкой в ЕС долговой нагрузкой - долговая нагрузка эстонского государства в 2023 году составила 7,3 млрд евро, или 19,6 процента ВВП. Объем вкладов эстонских домохозяйств в мае этого года достиг рекордных 12,3 млрд евро, срочные вклады составляют более четырех миллиардов евро.