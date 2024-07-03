Эстонское государство в этом году впервые планирует выпустить облигации, ориентированные на население страны, предлагая мелким инвесторам фиксированную процентную ставку и возможность торговать на Таллиннской фондовой бирже.
Государство планирует предложить облигации народу Эстонии
«Мы уже несколько лет продаем государственные облигации профессиональным инвесторам и международным фондам, теперь, по рекомендации экспертов-экономистов и по примеру ряда европейских стран, мы намерены сделать их доступными для местных мелких инвесторов, для всего населения Эстонии», - сказал министр финансов Эстонии Март Вырклаэв.
«Для государства расширение спектра источников финансирования, а для инвесторов малорисковый и срочный депозит является более ликвидным инструментом, чем раньше. Мы видим, что государственные облигации помогут оживить местный рынок капитала, привлечь новых людей на рынок ценных бумаг и способствовать финансовой мудрости, а в целом укрепить страну и стимулировать экономику, поскольку процентные доходы остаются в Эстонии», - добавил он.
Необходимый рамочный документ для выпуска такой облигации уже подготовлен, и в зависимости от развития событий на финансовых рынках планируется достичь первого выпуск в этом году, сообщил руководитель Госкассы Министерства финансов, сообщил Янно Луурмеэс.
«Разные эксперты прогнозируют спрос мелких инвесторов Эстонии на такие облигации от нескольких десятков до нескольких сотен миллионов евро. Привлеченные деньги будут направлены в государственный бюджет, в том числе для покрытия возросших расходов на национальную оборону и других инвестиций», - сказал Янно Луурмеэс.
Точные условия выпуска, ориентированного на розничных инвесторов Эстонии, - период подписки и объем публичного розничного предложения, фиксированная процентная ставка, срок и номинальная стоимость облигаций - будут раскрыты непосредственно перед началом подписки. Эстонское государство привлекло в качестве управляющих сделками AS LHV Pank и Swedbank AS. Юридическим консультантом сделки выступила юридическая фирма Sorainen.
Государственная облигация - это ценная бумага, выпущенная правительством, которая погашается в определенный день погашения с определенной разрешенной суммой процентов. Как правило, выплата процентов производится один раз в год в определенную дату.
Чтобы подписаться на облигации, то есть получить право на приобретение ценной бумаги, вам необходим счет ценных бумаг, который можно открыть в своем родном банке. Облигация будет свободно обращаться, она будет котироваться на таллиннской фондовой бирже Nasdaq, где ее можно будет покупать и продавать на вторичном рынке.
В последние годы ряд европейских стран, в том числе Бельгия, Хорватия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Португалия, Румыния и Великобритания, выпустили различные облигации для розничных инвесторов, хотя эти облигации не всегда котировались на бирже. Срок действия облигаций варьировался от одного месяца до десяти лет. Поскольку гособлигации являются одним из финансовых инструментов с наименьшим риском, они также привлекли на рынок ценных бумаг новых мелких инвесторов.
С начала кризиса Covid-19 в 2020 году эстонское государство стало активнее выпускать как долгосрочные, так и краткосрочные облигации. По состоянию на конец мая в портфелях инвесторов находятся долгосрочные государственные облигации Эстонии на сумму 4 млрд евро и краткосрочные облигации правительства Эстонии на сумму 1,1 млрд евро. Эти облигации ориентированы в основном на профессиональных инвесторов и международные фонды.
Эстония входит в число стран с самой низкой в ЕС долговой нагрузкой - долговая нагрузка эстонского государства в 2023 году составила 7,3 млрд евро, или 19,6 процента ВВП. Объем вкладов эстонских домохозяйств в мае этого года достиг рекордных 12,3 млрд евро, срочные вклады составляют более четырех миллиардов евро.