Грядут штрафы: треть компаний не представила годовые отчеты

По сравнению с прошлым годом, наблюдается некоторое улучшение в представлении отчетов, но речь идет всего о нескольких процентах.

По оценке Министерства юстиции, компании не подают отчет, поскольку его составление слишком сложное или же его важность недооценивается. Также предприниматели часто ошибочно полагают, что если деятельность не велась или компания находится в процессе ликвидации, отчетность подавать не требуется, добавили в министерстве.

За непредставление отчета на компанию может быть наложен штраф: происходить это может многократно, до тех пор, пока компания не выполнит свои обязательства.

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