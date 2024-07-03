Последствия могут быть печальными: Союз отелей и ресторанов призывает не повышать НСО

По словам председателя правления Эстонского союза отелей и ресторанов (EHRL) Айна Кяппа, туризм является важной частью эстонской экономики, поэтому важно сделать налоговые послабления и сохранить нынешнюю ставку налога для этого сектора. «Туристический сектор еще не оправился от последствий коронавируса и российской агрессии», - сказал Кяпп.

Услуги размещения являются ключевым компонентом туризма и крупнейшей статьей экспорта, составляя 6,3% от общего объема экспорта Эстонии в 2023 году по сравнению с 10% в 2019 году.

Кяпп добавил, что туризм также важен с точки зрения национальной безопасности, обеспечения занятости и регионального развития.

«Но еще важнее то, что каждый визит иностранного представителя способствует созданию положительной эмоциональной связи с нашей страной, что, безусловно, полезно с политической точки зрения в потенциально сложных ситуациях», - сказал Кяпп.

В своем обращении EHRL обращает внимание политиков на следующие обстоятельства:

Изменение ставки НДС было основано на расчете правительства, что это изменение принесет дополнительно 12 млн евро в государственный бюджет. Однако в EHRL не согласны с этой оценкой, поскольку восстановление сектора, на котором она основывалась, так и не произошло;

В 2023 году гостиничный сектор собрал 2,6 млн евро НДС. Это также показывает, что прогноз в 12 миллионов является весьма оптимистичным. Прогноз, согласно которому повышение НДС может быть добавлено к ценам продаж, маловероятен - цены могут быть повышены только в случае роста спроса, а он еще не восстановился (количество ночевок иностранных туристов в 2023 году по сравнению с 2019 годом составляет упало на 23%);

Повышение НСО усложняет конкурентоспособность отрасли в и без того непростой ситуации и в то же время представляет угрозу роста теневой экономики. Проживание и питание являются важнейшими составляющими туристического экспорта, даже сегодня ставка НСО на питание в Эстонии очень высока по сравнению со средним показателем по Европе, вдвое превышая налоговую ставку большинства стран. Сегодняшние девять процентов НСО на проживание являются средними по Европе, увеличив его до 13 процентов, мы войдем в число немногих стран с более высокими налогами;

Сектор размещения – очень трудоемкий сектор, наш вклад в государственный бюджет важен, прежде всего, из-за налогов на рабочую силу. По мнению EHRL, повышение НДС неизбежно приведет к увольнениям компаний и снижению поступлений налога на рабочую силу для государства: по прогнозу, количество занятых в отрасли снизится на 10 процентов, что может сократить налоги на рабочую силу почти на пять миллионов и довести дополнительные расходы (пособия по безработице) до уровня примерно пяти миллионов евро.