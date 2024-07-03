В Латвии будут размещены тысячи военнослужащих стран НАТО

Возглавляемая Канадой боевая группа расширенного присутствия в Латвии будет увеличена до уровня многонациональной бригады. Ожидается, что бригада достигнет полной боеготовности к 2026 году и будет насчитывать около 3500 военнослужащих.

В то же время в Латвии находятся военнослужащие НАТО и в рамках других операций, в результате чего их общая численность в ближайшие два года составит около 5000 человек, рассказал министр.

В среду на военной базе в Адажи состоялась церемония, посвященная началу увеличения присутствия НАТО в Латвии до уровня бригады.

В интервью Спрудс отметил, что Латвия стала первой страной Балтии, где будет создана многонациональная бригада альянса.

Основным местом дислокации бригады будет Адажская военная база, в Цери Марупского края будет находиться ее штаб, а крупные учения будут проводиться на полигоне в Селии.

Командующая многонациональной дивизией НАТО «Север» генерал-майор Йетте Албинус в среду на церемонии на Адажской базе подчеркнула, что это важный день, когда в Латвию начнут прибывать представители 14 стран НАТО.

«Это сигнал, что мы едины, готовы к любым вызовам, в том числе к агрессии со стороны другой страны», - подчеркнула генерал-майор.

Командующий многонациональной бригадой НАТО в Латвии полковник Седрик Аспиро отметил, что сегодняшняя церемония стала результатом подготовки на протяжении двух лет.