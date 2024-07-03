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Бывший член совета RMK и Eesti Energia присоединился к Партии реформ – претендует ли он на должность министра климата?

Юлле Харью
, журналист
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Рандель Лянтс.
Рандель Лянтс. Фото: Elmo Riig

Вчера к Партии реформ присоединился 46-летний Рандель Лянтс, который ранее возглавлял совет Центра управления государственными лесами (RMK), был членом советов Eesti Energia и Таллиннского порта, а также занимал пост генерального секретаря Социал-демократической партии Эстонии (СДПЭ). Возникает вопрос: было ли его неожиданное вступление в Партию реформ вызвано надеждой занять пост министра климата?

«Вы это в заголовок вынесете? Тогда я не буду отвечать на этот вопрос! - сказал Лянтс. - Если какому-либо эстонцу предложат возможность стать министром, я уверен, что никто не откажется».

Однако, по словам Лянтса, вступление в партию не было связано с должностью министра климата. «У меня нет таких амбиций, до предложения дело еще не доходило, - объяснил он. - Просто два события выпали на один день. Мои политические амбиции сейчас связаны только с местной политикой. Я решил баллотироваться на местных выборах в городе Пярну».

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