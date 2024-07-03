Вырклаэв: министр финансов не может быть слишком популярен

«Крупные решения, масштабные налоговые изменения, увеличение расходов на оборону, значительная экономия - ни одно из этих решений не пользуется популярностью», - отметил Вырклаэв.

«Министр финансов не может быть слишком популярным. Если бы министр финансов стремился к популярности, финансы нашей страны, к сожалению, оказались бы в плохом состоянии. У нас уже есть такие примеры из истории», - добавил Вырклаэв.