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Вырклаэв: министр финансов не может быть слишком популярен

rus.postimees.ee
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Министр финансов Март Вырклаэв.
Министр финансов Март Вырклаэв. Фото: Mihkel Maripuu

Министр финансов Март Вырклаэв заявил в интервью ERR, что намерен навести порядок в финансах страны, и поэтому понимает, что его действия подвергаются критике, пишет ERR

«Крупные решения, масштабные налоговые изменения, увеличение расходов на оборону, значительная экономия - ни одно из этих решений не пользуется популярностью», - отметил Вырклаэв.

«Министр финансов не может быть слишком популярным. Если бы министр финансов стремился к популярности, финансы нашей страны, к сожалению, оказались бы в плохом состоянии. У нас уже есть такие примеры из истории», - добавил Вырклаэв.

Подробности читайте на новостном портале ERR.

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