ДИАНА ХАРЛАМОВА Как обществу потребления выжить, когда нужно потуже затянуть пояса

Очень часто творчество и саморазвитие тесно переплетаются между собой. Приобретение новых скиллов, поиск наставников, которые дадут хороший совет, личный опыт и, может быть, собственный продукт, стопудово поднимут вас на новую ступень личной эволюции и прокачают как универсального человека и классного собеседника. Вот вам, например, с кем интереснее разговаривать про коньяк - с тем, кто этот коньяк просто купил в магазине и выпил? Или с тем, кто прочитал про создание коньяка три книги, разобрался в нюансах, попробовал сделать его сам, все благополучно испортил, в итоге пошел купил несчастный коньяк в магазине, а теперь эту веселую историю рассказывает вам?

И дело не в коньяке, и даже не в конечной цели создать собственный уникальный продукт, написать песню, которая станет хитом, или пробежать IRONMANа, коли научился бегать. Дело в том, что драгоценное время и деньги в это непростое время лучше вложить в собственное разностороннее развитие и создание чего-то нового, даже если это просто создание новых нейронных связей.

Творчество всегда наполняет сердца и разум людей пищей куда более качественной, чем тупой скроллинг, десятая кофта или новейшая машина, в которой нет необходимости. Творчество - это не только об искусстве, музыке или литературе.

Творческий подход и желание созидать применимы к очень многим сферам нашей жизни, главное - развивать креативность мышления и учиться делать новое. А тяжелая экономическая ситуация и необходимость потуже затянуть пояса - отличное время, чтобы начать. В конце концов, даже Стив Джобс говорил: «Оставайтесь голодными, оставайтесь безрассудными». Правда, говорил он это, стоя на сцене в водолазке от Issey Miyake, но я гарантирую, что вам для покорения новых вершин эта водолазка не нужна.