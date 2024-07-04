Пандемия, а затем и война с последующим экономическим кризисом сильно потрепали некоторых представителей человечества. Больше всего огреб средний класс, пишет журналист Диана Харламова.
ДИАНА ХАРЛАМОВА ⟩ Как обществу потребления выжить, когда нужно потуже затянуть пояса
Если бедные всегда соблюдали принцип «не жили хорошо, нечего и начинать», а у богатых денег столько, что «отряд не заметил потери бойца», то многие представители среднего класса внезапно почувствовали, как снизилось качество их жизни.
Капитализм в итоге привел нас к обществу потребления, но теперь у некоторых членов этого общества возникла серьезная проблема: они больше не могут потреблять в таких же количествах, в которых привыкли. Под потреблением я подразумеваю не только бесконечную трату денег на ненужные шмотки, гаджеты, развлечения, путешествия, предметы роскоши, символы мещанства и прочие блага цивилизации, но и бездумное поглощение отупляющего контента с явной или скрытой рекламой.
Важно понимать, что главная проблема общества потребления заключается не в желании иметь хорошие вещи, жить в комфорте, ездить в отпуск в Италию и возить себя на новеньком автомобиле. Проблема в том, что культ потребления в этом обществе - альфа и омега существования, и самой классной обезьянкой в человеческих джунглях ошибочно считается тот, кто больше потратил или потребил. Противостоять этой адской машине чертовски трудно, но я считаю, что выход все-таки есть, и он - в созидании.
Во времена, когда мир сходит с ума и многие теряют почву под ногами, я не предлагаю отказаться от хорошей еды, своевременных визитов к стоматологу и качественных, притом необходимых предметов быта. Но предлагаю отказаться от культа потребления и заменить его на культ созидания и саморазвития. Того самого, о котором гуру соцсетей вопят что есть сил. Кстати, слушать гуру из соцсетей невероятно опасно, потому что они вливают в уши урину.
Созидание и саморазвитие … Звучит очень душно и как-то по-снобски, правда? Однако, это отличный курс, взятый на будущее. Курс, который уже в настоящем поможет держащейся на одном гвозде крыше продержаться там еще какое-то время. Прекратите с остервенением зомби смотреть, как другие что-то делают и начните делать это сами! Например, жить. Научитесь тому, чего не умели - рисовать, писать стихи, решать тригонометрические уравнения, играть в шахматы или домино, плавать или кататься на скейте.
Новые навыки поднимут вас еще на одну ступень личной эволюции
Попробуйте печь пироги, петь, слушать других людей, а не ждать свой очереди высказаться, познакомьтесь с основами изобразительного искусства, почитайте учебник по физике или анатомии. Вместо того, чтобы скроллить маркет-плейсы в поисках вещей, которые вам на самом деле не нужны, пробуйте что-то сделать самостоятельно. Вместо того, чтобы тупо и постоянно слушать чужие подкасты и смотреть чужие видео, записывайте свои!
Выберите любое новое хобби, найдите темы, которые вам интересны, и окунитесь в новый для себя мир. Прежде, чем начать рисовать, придется немало узнать о теории цвета и тени и даже о том, как держать карандаш. Если захочется научиться хорошо писать - понадобится прочитать не одну книгу.
Может быть, вам вдруг очень захочется шить кукол, научиться играть на гитаре или снять свой собственный короткометражный фильм на телефон. Для этого всего потребуется много времени, много навыков, много новой информации и не так уж много… денег. Тех самых денег, которых как раз-таки стало не хватать.
Очень часто творчество и саморазвитие тесно переплетаются между собой. Приобретение новых скиллов, поиск наставников, которые дадут хороший совет, личный опыт и, может быть, собственный продукт, стопудово поднимут вас на новую ступень личной эволюции и прокачают как универсального человека и классного собеседника. Вот вам, например, с кем интереснее разговаривать про коньяк - с тем, кто этот коньяк просто купил в магазине и выпил? Или с тем, кто прочитал про создание коньяка три книги, разобрался в нюансах, попробовал сделать его сам, все благополучно испортил, в итоге пошел купил несчастный коньяк в магазине, а теперь эту веселую историю рассказывает вам?
И дело не в коньяке, и даже не в конечной цели создать собственный уникальный продукт, написать песню, которая станет хитом, или пробежать IRONMANа, коли научился бегать. Дело в том, что драгоценное время и деньги в это непростое время лучше вложить в собственное разностороннее развитие и создание чего-то нового, даже если это просто создание новых нейронных связей.
Творчество всегда наполняет сердца и разум людей пищей куда более качественной, чем тупой скроллинг, десятая кофта или новейшая машина, в которой нет необходимости. Творчество - это не только об искусстве, музыке или литературе.
Творческий подход и желание созидать применимы к очень многим сферам нашей жизни, главное - развивать креативность мышления и учиться делать новое. А тяжелая экономическая ситуация и необходимость потуже затянуть пояса - отличное время, чтобы начать. В конце концов, даже Стив Джобс говорил: «Оставайтесь голодными, оставайтесь безрассудными». Правда, говорил он это, стоя на сцене в водолазке от Issey Miyake, но я гарантирую, что вам для покорения новых вершин эта водолазка не нужна.