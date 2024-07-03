В конце недели местами вновь ожидается до 30 градусов тепла

В ночь на пятницу переменная облачность. На островах и востоке страны по многим регионам дожди, возможны грозы, к утру зона осадков станет обширной. Ветер южный и юго-восточный, 2-7, на островах до 9, на побережье Балтийского моря порывами до 13 м/с. Температура воздуха 11-16 градусов тепла. Днем на островах облачность рассеется, а вероятность осадков сократится. В материковой части страны в первой половине дня облачно с кратковременными дождями, возможны грозы. Во второй половине дня начиная с запада облачность рассеется, зона осадков перейдет в восточные уезды. Ветер юго-западный и западный, 5-10, порывами до 12, на побережье 15, вечером на островах до 17 м/с. Температура воздуха 16-20 градусов тепла.

В ночь на субботу до полуночи малооблачная погода, кратковременные дожди только по отдельным регионам. После полуночи на западе страны облачность уплотнится, зона дождей перейдет с островов в материковую часть страны, возможны грозы. Ветер юго-западный и южный, 5-12, на побережье порывами до 18 м/с. Температура воздуха 9-15 градусов тепла. Днем переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня зона осадков реже. Ветер преимущественно юго-западный, 6-12, порывами до 17 м/с, вечером уляжется и переменится на южный. Температура воздуха 17-22 градуса тепла.

В ночь на воскресенье малооблачная погода и переменная облачность преимущественно без осадков. Рано утром начиная с запада облачность уплотнится, на острова придет зона дождей, которая распространится дальше в материковую часть страны. Ветер южный и юго-восточный, 5-11, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 12-18 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный и западный, 5-11, на побережье порывами до 15 м/с, вечером немного уляжется. Температура воздуха на западе страны 19-24, на востоке 25-30 градусов тепла.