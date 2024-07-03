Депутат Рийгикогу предлагает сажать в тюрьму или штрафовать министров за ложь

В среду, 3 июня Грюнталь представил Рийгикогу проект поправки к Пенитенциарному кодексу, предусматривающий ответственность в порядке уголовного производства за умышленные ложные показания со стороны министра в Рийгикогу во время ответа на запрос или на инфочасе, а также при работе над законопроектом, если спрашивающий предварительно предупредил министра, что за подобные действия предусмотрено наказание. Согласно законопроекту, наказанием был бы денежный штраф или тюремное заключение сроком до трех лет.