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Депутат Рийгикогу предлагает сажать в тюрьму или штрафовать министров за ложь

BNS
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Калле Грюнталь.
Калле Грюнталь. Фото: Mihkel Maripuu

Министр юстиции Мадис Тимпсон (Партия реформ) в четверг обратится к правительству с предложением не поддерживать законопроект депутата Рийгикогу Калле Грюнталя, в соответствии с которым ложь со стороны министра рассматривалась бы как преступление.

В среду, 3 июня Грюнталь представил Рийгикогу проект поправки к Пенитенциарному кодексу, предусматривающий ответственность в порядке уголовного производства за умышленные ложные показания со стороны министра в Рийгикогу во время ответа на запрос или на инфочасе, а также при работе над законопроектом, если спрашивающий предварительно предупредил министра, что за подобные действия предусмотрено наказание. Согласно законопроекту, наказанием был бы денежный штраф или тюремное заключение сроком до трех лет.

Правительство должно к 10 июля предоставить свое мнение о законопроекте правовой комиссии Рийгикогу.

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