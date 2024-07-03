Сеть российских сайтов, маскирующихся под американские издания, распространяет фейки, созданные ИИ, чтобы повлиять на избирателей накануне президентских выборов в США. Как показал анализ Би-би-си, один из ключевых игроков в этой кампании дезинформации — бывший американский полицейский, переехавший из Флориды в Москву.
Bugatti Елены Зеленской и прослушка Дональда Трампа. Кто создает фейки для американцев
Елена Зеленская, жена президента Украины Владимира Зеленского, якобы купила уникальный спорткар Bugatti Tourbillon за 4,5 млн евро (4,8 млн долларов) во время визита в Париж на юбилей высадки союзников в Нормандии в июне 2024 года — на деньги, полученные Украиной по программе американской военной помощи.
Эта история появилась на малоизвестном французском сайте всего несколько дней назад — и была быстро разоблачена как фейк.
Эксперты обратили внимание на ошибки в выложенном в интернете счете за покупку. Источник информации появился только в странно смонтированном, возможно, даже сгенерированном видео.
Компания Bugatti выступила с резким опровержением, назвав новость фейковой, а ее парижский дилерский центр пригрозил судебным иском людям, стоящим за этой вымышленной историей.
Но к тому времени фейк уже успел завируситься, инфлюэнсеры подхватили фальшивку и разнесли ее по интернету.
Ссылку, которую опубликовал в X (бывший Twitter) пророссийский сторонник Дональда Трампа Джексон Хинкл, увидели более 6,5 млн человек. Несколько других аккаунтов распространили эту историю среди миллионов других пользователей X — по данным статистики сайта, в общей сложности не менее 12 млн пользователей.
Это была фейковая «статья» на фейковом «новостном сайте», предназначенная для широкого распространения в интернете. Она была частью российской кампании дезинформации, которую отдел BBC Verify раскрыл в прошлом году.
Тогда казалось, что кампания направлена против украинских властей.
Но новое расследование BBC Verify, в рамках которого мы более полугода изучали сотни статей на десятках сайтов, показало, что у этой кампании появилась новая цель — американские избиратели.
Десятки вымышленных историй, которые отследила Би-би-си, похоже, призваны повлиять на избирателей в США и посеять недоверие в обществе в преддверии ноябрьских выборов президента.
Одни фейки были полностью проигнорированы, но другими поделились инфлюэнсеры и члены Конгресса США.
История с Bugatti касалась нескольких важных тем украинской повестки: коррупции в Украине, расходов США на помощь Киеву, внутренней кухни французских элит.
Но другая фальшивка, ставшая вирусной в начале этого года, имела непосредственное отношение к американской политике.
Она была опубликована на сайте под названием The Houston Post — одном из десятков сайтов с типично американскими названиями, которые на самом деле администрируются из Москвы. В ней утверждалось, что ФБР незаконно прослушивало резиденцию Дональда Трампа во Флориде.
Этот фейк хорошо сочетается с заявлениями Трампа о том, что правоохранители к нему несправедливы, что существует заговор с целью сорвать его избирательную кампанию и что его противники прибегают к грязным уловкам, чтобы ему помешать. Трамп и сам обвинял ФБР в прослушке его разговоров.
Эксперты считают, что эта кампания — лишь часть гораздо более масштабной операции по распространению дезинформации во время предвыборной кампании в США, которой руководит Москва.
Веских доказательств того, что конкретно эти сайты фейковых новостей управляются российскими властями, нет. Но, по мнению экспертов, масштаб и изощренность операции в целом схожи с предыдущими кампаниями по распространению дезинформации на Западе, за которыми стоял Кремль.
«Россия будет участвовать в выборах в США в 2024 году, и не только Россия», — говорит Крис Кребс, который в должности директора Агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры США отвечал за обеспечение чистоты президентских выборов 2020 года.
«В контексте более масштабных информационных кампаний в соцсетях мы уже сейчас наблюдаем, как они вступают в борьбу и привлекают дополнительное внимание к и без того горячим темам американской политики», — считает Кребс.
Би-би-си отправила запросы в МИД России и посольства США и Великобритании, но не получила ответов.
Как распространяются фейки
Поддерживаемые властями кампании дезинформации и создания фейковых новостей привлекли к себе внимание еще во время президентской кампании в США в 2016 году. С тех пор торговцам дезинформацией приходится проявлять все больше изобретательности как в распространении своего контента, так и в создании видимости его достоверности.
Тысячи новостных статей, которые создаются, очевидно, при помощи ИИ, размещаются на десятках сайтов с очень «американскими» названиями — Houston Post, Chicago Crier, Boston Times, DC Weekly и др. Некоторые из них — это названия газет, которые прекратили свое существование несколько лет или даже десятилетий назад.
Большая часть статей на этих сайтах не являются откровенными подделками. Напротив, они основаны на реальных новостях с других сайтов, очевидно, переписанных ИИ.
Несколько раз в готовых статьях остались не удаленные инструкции для ИИ-редакторов, например: «Пожалуйста, перепишите эту статью, придерживаясь консервативной позиции».
Статьи подписаны именами сотен несуществующих журналистов и иногда сопровождаются якобы «их» фотографиями, взятыми из других источников в интернете.
Например, фотография писательницы Джуди Баталион была использована в нескольких статьях на сайте DC Weekly, «написанных» несуществующей журналисткой Джессикой Девлин. По словам Баталион, она не имеет никакого отношения к этому сайту.
Огромное количество статей — тысячи в неделю — и их копии на разных сайтах указывают на то, что процесс создания и публикации контента, генерируемого ИИ, автоматизирован.
У обычных читателей может сложиться впечатление, что эти сайты — полноценные источники достоверных новостей о политике и социальных проблемах. Однако среди массива контента спрятано то, ради чего эта кампания затеяна — придуманные истории, фейковые новости, ориентированные на американскую аудиторию.
В этих статьях часто пересекаются американская и украинская политическая повестка. Например, в одной из них утверждалось, что сотрудница украинской пропагандистской организации с ужасом обнаружила, что ей поручают выполнять задания, которые должны дезинформировать аудиторию о Дональде Трампе и поддержать Джо Байдена.
В другой статье рассказывалось о шопинге Елены Зеленской в Нью-Йорке и о ее якобы расистских замечаниях в адрес сотрудников ювелирного магазина.
Би-би-си выяснила, что для подкрепления обеих выдуманных историй использовались поддельные документы и фальсифицированные видеоролики на YouTube.
Как фейк маскируется под правду
Для усиления эффекта правдоподобия фейковых статей сотрудники компании создают видеоролики на YouTube, в которых часто фигурируют люди, выдающие себя за «разоблачителей» или «независимых журналистов».
В одних случаях ролики озвучивают актеры, в других — голоса, сгенерированные ИИ. Некоторые из видеороликов сняты на одном и том же фоне, что наводит на мысль о координации усилий по распространению фейков.
Сами видеоролики не рассчитаны на вирусное распространение, на YouTube у них очень мало просмотров. Но они цитируются как «источники» в статьях на сайтах ненастоящих «американских газет».
Ссылки на эти статьи затем размещаются в Telegram-каналах и других соцсетях.
В итоге созданные таким образом «сенсации» могут дойти как до российских инфлюэнсеров, так и до аудитории на Западе.
Действительно популярными становятся далеко не все, но аудитория некоторых из них достигает миллионов человек, и среди них есть весьма влиятельные люди и политики.
Так, история, появившаяся на сайте DC Weekly, в которой утверждалось, что украинские чиновники купили яхты на средства, полученные из США на военную помощь Украине, была повторена несколькими членами Конгресса, включая сенатора Джей Ди Вэнса (его называют одним из потенциальных кандидатов в вице-президенты Трампа) и конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.
Как бывший полицейский из США стал распространителем дезинформации
Один из главных участников операции — Джон Марк Доган, бывший морской пехотинец США, который в 2000-х годах работал в полиции во Флориде и Мэне. Позже он создал веб-сайт, предназначенный для сбора утечек информации о своем бывшем работодателе — офисе шерифа округа Палм-Бич во Флориде.
На этом сайте, наряду с фейками и слухами, Доган публиковал и подлинную информацию, включая домашние адреса полицейских. В 2016 году ФБР провело обыск в его квартире, после чего он бежал в Москву.
С тех пор он пишет книги, ведет репортажи из оккупированных районов Украины, выступает на заседаниях российских think tanks, на военных мероприятиях и на телеканале, принадлежащем российскому Минобороны.
В разговоре с Би-би-си Доган категорически отрицал свою причастность к сети сайтов, распространяющих фейки. Во вторник он заявил, что не имеет отношения к истории о Bugatti и Зеленской.
Но в другое время он хвастался своими успехами в распространении фальшивых новостей. В какой-то момент он также намекнул, что его деятельность — это форма мести американским властям.
«Для меня это игра, — утверждает Доган. — И немного — месть».
Из-за репортажей из Украины на его канал на YouTube пришло множество жалоб на дезинформацию, сказал он Би-би-си. Возможно, канал будет заблокирован.
На связь между бывшим полицейским и сайтами с фейками указывает множество цифровых свидетельств и метаданных. Би-би-си и эксперты, с которыми мы консультировались, проследили IP-адреса и другую цифровую информацию до сайтов, управляемых Доганом.
Например, статья на сайте DC Weekly, написанная в ответ на статью New York Times, в которой упоминался Доган, была подписана так: «Американский гражданин, владелец этих сайтов». А в конце статьи был указан адрес электронной почты Догана.
Доган, скорее всего, не единственный участник кампании по дезинформации. Кто его финансирует, неясно.
Несмотря на выступления в государственных российских СМИ и связанных с властями аналитических центрах, Доган отрицает, что ему платят в Кремле. «Российское правительство никогда и нисколько не платило мне», — заявил он Би-би-си.
С прицелом на выборы в США
Кампания, в которой участвует Доган, чем дальше, тем больше смещает акцент с историй о войне в Украине на истории об американской и британской политике.
Фейк о прослушке ФБР резиденции Трампа Мар-а-Лаго был одной из первых публикаций, которая была полностью посвящена политике США, без упоминания Украины или России.
Клинт Уоттс, возглавляющий Центр анализа цифровых угроз Microsoft, говорит, что объем размещаемого контента и прогрессирующая изощренность фейков могут стать серьезной проблемой в преддверии ноябрьских выборов.
Не каждая фальшивка расходится широко, отмечает Уоттс, но если каждую неделю предпринимается несколько попыток распространить такие статьи, то это может привести к тому, что выдуманные нарративы зафиксируются в информационном поле избирательной кампании.
«Прошли те времена, когда Россия покупала рекламу за деньги или нанимала явных троллей в Ольгино под Петербургом», — говорит Нина Янкович, глава американской НКО Sunlight Project, которая борется с распространением дезинформации. Она была директором недолго просуществовавшего Совета по противодействию дезинформации в США.
По ее словам, сейчас гораздо чаще приходится иметь дело с «отмыванием информации». Этот термин, по аналогии с «отмыванием денег», обозначает многократную перепечатку фейков и фальшивок в массиве обычных новостей, чтобы скрыть их первоисточник.
Что дальше?
Исследователи из Microsoft также утверждают, что в рамках этой кампании дезинформации были попытки распространения фейков о Великобритании, где в четверг пройдут выборы, и об Олимпиаде, которая пройдет этим летом в Париже.
В частности, в одном из фейков, появившемся на сайте London Crier, утверждалось, что Зеленский выгодно купил особняк, принадлежавший королю Карлу III.
Ее увидели сотни тысяч пользователей сайта X, ею поделился официальный аккаунт российского посольства. YouTube удалил видео на неизвестном канале, который был использован как источник этой выдуманной истории, после того как на него обратил внимание BBC Verify.
Что дальше?
Когда мы спросили Догана, может ли повышенное внимание к его деятельности помешать ему распространять фейки в будущем, он намекнул, что у него большие планы.
«Не волнуйтесь, — ответил он, — это игра на повышение».