Bugatti Елены Зеленской и прослушка Дональда Трампа. Кто создает фейки для американцев

В одних случаях ролики озвучивают актеры, в других — голоса, сгенерированные ИИ. Некоторые из видеороликов сняты на одном и том же фоне, что наводит на мысль о координации усилий по распространению фейков.

Сами видеоролики не рассчитаны на вирусное распространение, на YouTube у них очень мало просмотров. Но они цитируются как «источники» в статьях на сайтах ненастоящих «американских газет».

Ссылки на эти статьи затем размещаются в Telegram-каналах и других соцсетях.

Вымышленный «разоблачитель» с YouTube. Фото: YouTube

В итоге созданные таким образом «сенсации» могут дойти как до российских инфлюэнсеров, так и до аудитории на Западе.

Действительно популярными становятся далеко не все, но аудитория некоторых из них достигает миллионов человек, и среди них есть весьма влиятельные люди и политики.

Так, история, появившаяся на сайте DC Weekly, в которой утверждалось, что украинские чиновники купили яхты на средства, полученные из США на военную помощь Украине, была повторена несколькими членами Конгресса, включая сенатора Джей Ди Вэнса (его называют одним из потенциальных кандидатов в вице-президенты Трампа) и конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

Как бывший полицейский из США стал распространителем дезинформации