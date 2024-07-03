Ср, 3.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Михал: налог на гособорону может вступить в силу не раньше середины 2025 года

rus.postimees.ee
Copy
Кристен Михал.
Кристен Михал. Фото: Madis Veltman

Представители коалиционных партий рассказали о своем видении налога на оборону, который, как ожидается, начнут собирать через год, пишет Rus.ERR.

«Нам нужно собрать довольно большую сумму, но она должна быть равномерно распределена между разными группами, чтобы люди не пострадали слишком сильно. Мы, конечно, не собираемся вводить налог на прибыль для компаний. Но можно решить, как облагать налогом дивиденды. И в какой момент, например, облагать налогом доходы человека», - отметил министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200»).

По мнению Кристена Михала (Партия реформ), налог на государственную оборону может вступить в силу не раньше середины следующего года. Политики уверены, что новый налог мог бы быть временным, с пятилетним сроком реализации.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх