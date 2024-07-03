Михал: налог на гособорону может вступить в силу не раньше середины 2025 года

«Нам нужно собрать довольно большую сумму, но она должна быть равномерно распределена между разными группами, чтобы люди не пострадали слишком сильно. Мы, конечно, не собираемся вводить налог на прибыль для компаний. Но можно решить, как облагать налогом дивиденды. И в какой момент, например, облагать налогом доходы человека», - отметил министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200»).