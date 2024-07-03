Представители коалиционных партий рассказали о своем видении налога на оборону, который, как ожидается, начнут собирать через год, пишет Rus.ERR.
Михал: налог на гособорону может вступить в силу не раньше середины 2025 года
«Нам нужно собрать довольно большую сумму, но она должна быть равномерно распределена между разными группами, чтобы люди не пострадали слишком сильно. Мы, конечно, не собираемся вводить налог на прибыль для компаний. Но можно решить, как облагать налогом дивиденды. И в какой момент, например, облагать налогом доходы человека», - отметил министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200»).
По мнению Кристена Михала (Партия реформ), налог на государственную оборону может вступить в силу не раньше середины следующего года. Политики уверены, что новый налог мог бы быть временным, с пятилетним сроком реализации.