На фоне продолжающейся войны в сердце Европы, климатического кризиса и постепенного упадка демократии решающую роль играет независимая журналистика. Студентка факультета эстонского языка и литературы Тартуского университета Аэт Кубитс пишет, что после недавних выборов в Европарламент и предстоящих осенью президентских выборов в США проблема социальной поляризации становится все более актуальной.
СТУДЕНТКА ТУ ⟩ Пропасть между молодежью и взрослыми: как медиа раскалывают общество
Перевод: Анита Авакова
В демократических странах становится все труднее сплотить избирателей вокруг общего дела. Напрашивается вопрос: каковы причины поляризации, и насколько большую роль в этом играют медиа?
Важно отслеживать каналы, по которым люди потребляют информацию. В то время как старшее поколение склонно доверять телевидению, молодое все чаще обращается за информацией к интернету. Таким образом, между содержанием потребляемой информации могут возникнуть большие различия, что, в свою очередь, усиливает поляризацию общества.
Телевизионная картинка на родном языке
Когда дело доходит до потребления информации, несомненно, важен язык, на котором человек ее получает. Язык - главный инструмент для получения данных, но и самое большое препятствие при их потреблении. Если молодое поколение в Эстонии достаточно хорошо ориентируется в англоязычном медиапространстве, то в других крупных европейских странах ситуация сильно отличается.
В таких странах как Польша и Венгрия меньше говорят на иностранных языках, что характерно для стран с большим населением: у жителей нет необходимости овладевать иностранным языком на хорошем уровне. Данные Евростата за 2016 год свидетельствуют о низком уровне владения иностранными языками - по сравнению с Эстонией, где почти 91,2 процента населения знает хотя бы один иностранный язык, такой же показатель составляет 67 процентов в Польше и лишь 42,4 процента в Венгрии.
Поэтому, если властьимущие монополизируют медиапространство в крупных странах (где население в большинстве своем не говорит на других языках, кроме государственного), избирателями легко манипулировать, и люди попадают в эхо-камеру. Вместе с тем, что пожилые люди потребляют больше новостей по телевидению, их способность получать разнообразную информацию также снижается - по телевидению говорят в основном на одном языке. Таким образом очень легко манипулировать избирателями - если власть контролирует телевидение, то контролирует и избирателя, который потребляет телевизионный контент.
Венгрия Орбана и Словакия Фицо
Виктор Орбан пришел к власти в Венгрии и смог удержать эту власть именно за счет контроля над СМИ. Та же картина наблюдается в Польше и Чехии. Согласно отчету Liberties Freedom Media за 2024 год, Чешская Республика недавно приняла новый закон, который запрещает политикам владеть медиакомпаниями. Это потенциально могло бы повысить плюрализм СМИ и в будущем избежать ситуации, которая годами длилась в Чехии: будучи премьер-министром, Андрей Бабиш владел несколькими крупными медиакомпаниями.
Можно предположить, что подобные тенденции возможны в Польше и Венгрии, поскольку жители сельской местности склонны смотреть только телевизор. Согласно опросу агентства Reuters, общий уровень доверия СМИ в Венгрии является одним из самых низких в Европе (25 процентов) именно из-за широко распространенной там поляризации.
Роберт Фицо, который недавно избежал покушения в Словакии и привлек к себе внимание, также известен тем, что контролирует медиакорпорации. После покушения на премьер-министра давление на СМИ в Словакии усилилось: национальное вещание контролируется политически, в том числе путем изменения законов, а частные СМИ испытывают экономическое давление.
Социальные сети и теленовости
Поколенческие различия в потреблении медиа заметны во всем мире. Анализ цифровых новостей, проведенный в 2023 году Институтом журналистских наук Reuters и объединяющий данные с шести континентов и 46 рынков, показывает, что государственные СМИ становятся все менее важными для молодежи. Поэтому пожилые люди потребляют больше информации из традиционных источников СМИ, чем молодые люди. По сравнению с социальными сетями эти источники часто предлагают более тщательно подобранный контент.
Молодые люди склонны потреблять больше информации из интернета, где языковая среда более разнообразна. С одной стороны, потребление информации на иностранном языке обеспечивает определенное разнообразие (по сравнению с теми, кто получает информацию только на родном языке из-за ограниченных языковых навыков), с другой стороны, в социальных сетях тоже возникают эхо-камеры.
Люди, выросшие в среде, где доминируют цифровые медиа, предпочитают социальные сети, но могут иметь мало или вообще не иметь опыта использования традиционных медиа. Другая проблема, согласно исследованию, заключается в том, что, хотя потребление телевизионного контента и контента прочих традиционных новостных каналов снижается, социальные сети не компенсируют разницу - это означает, что все больше людей пассивно следят за новостями.
В исследовании также отмечается, что хотя одной из самых популярных платформ для потребления новостей является Facebook, все чаще люди стали следить за новостями в TikTok - платформе, принадлежащей китайской компании.
В случае социальных сетей решающее значение имеют алгоритмы, которые формируют информационный поток пользователей и отображают контент на основе отзывов потребителей. Таким образом, пользователю социальных сетей кажется, что большая часть общества думает так же, как он, потому что они застряли в эхо- камерах и видят лишь контент, созданный пользователями с общими взглядами.
Проблемой TikTok также является защита данных. В сентябре 2023 года Ирландская комиссия по защите данных оштрафовала TikTok на 345 миллионов евро: платформа не соблюдала правила защиты данных детей, тем самым создав значительный риск для безопасности несовершеннолетних пользователей.
Поэтому доступность прозрачной информации затруднена как в традиционных СМИ, так и в социальных сетях. Различия в привычках потребления медиа неизбежно могут привести к разрыву поколений и более широкой поляризации. Возникает эффект кривого зеркала: одна часть общества заперта в одной эхо-камере, другая застряла на другом конце спектра, и сплотиться им довольно сложно.
Что дальше?
Исторически традиционные СМИ (печать, телевидение, радио) всегда стремились к балансу, освещению различных точек зрения и беспристрастности. Кроме того, в демократических странах сложилась практика соблюдения правил журналистской этики. Проблема возникает тогда, когда телеканалы подчинены интересам каких-то определенных групп, а также в ситуации, когда люди не имеют возможности получать информацию из альтернативных источников - в том числе и на иностранных языках из-за языковых ограничений.
Таким образом, в демократической стране может закрепиться форма правления с авторитарными корнями, а доступность прозрачной информации может стать более трудной для обычного человека.
На независимых СМИ лежит большая ответственность. Хотя ориентироваться в мире, полном информации, сложно, каждый обязан получать информацию из как можно большего числа различных источников и сохранять критическое мышление при получении информации.
Роль законов здесь заключается в обеспечении независимых СМИ, а гражданское общество должно поддерживать свободу мнений.