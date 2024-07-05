СТУДЕНТКА ТУ Пропасть между молодежью и взрослыми: как медиа раскалывают общество

Перевод: Анита Авакова

В демократических странах становится все труднее сплотить избирателей вокруг общего дела. Напрашивается вопрос: каковы причины поляризации, и насколько большую роль в этом играют медиа?

Важно отслеживать каналы, по которым люди потребляют информацию. В то время как старшее поколение склонно доверять телевидению, молодое все чаще обращается за информацией к интернету. Таким образом, между содержанием потребляемой информации могут возникнуть большие различия, что, в свою очередь, усиливает поляризацию общества.

Телевизионная картинка на родном языке

Когда дело доходит до потребления информации, несомненно, важен язык, на котором человек ее получает. Язык - главный инструмент для получения данных, но и самое большое препятствие при их потреблении. Если молодое поколение в Эстонии достаточно хорошо ориентируется в англоязычном медиапространстве, то в других крупных европейских странах ситуация сильно отличается.

В таких странах как Польша и Венгрия меньше говорят на иностранных языках, что характерно для стран с большим населением: у жителей нет необходимости овладевать иностранным языком на хорошем уровне. Данные Евростата за 2016 год свидетельствуют о низком уровне владения иностранными языками - по сравнению с Эстонией, где почти 91,2 процента населения знает хотя бы один иностранный язык, такой же показатель составляет 67 процентов в Польше и лишь 42,4 процента в Венгрии.