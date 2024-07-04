Ралли «Эстония» возвращается в родной город. Что это повлечет за собой?

По мнению Аава, планирование трасс в так называемом формате 2+2 дает существенную экономию.

«Если бы в субботу было три спецучастка утром, техническое обслуживание и три спецучастка вечером, то затраты на все виды обслуживания, такие как безопасность трассы, стали бы довольно большими. У людей рабочее время разделено, значит нужно организовать смены и т.д. Формат 2+2 является наиболее эффективным с финансовой точки зрения», - пояснил Аава.

Расстояние от Тарту до Отепя, составляющее менее 50 км, придется преодолевать дольше обычного. Однако жизнь водителей облегчили, поскольку по вечерам в пятницу и субботу они смогут парковать свои машины в Тарту на парковку, расположенную на перекрестке Вабадузе пст и ул. Гильди, где находится Parc Fermé, то есть закрытый парк. Первые гонщики сядут за руль в 7.30 утра.

Поэтому гонщикам и штурманам имеет смысл ночевать в Тарту, а обслуживающий персонал команд скорее разместится в регионах Отепя и Эльва. «Мы хорошо все распределили. В основном благодаря тому, что появилось больше отелей, а также различных возможностей размещения», - пояснил Аава.

В прошлом году ралли «Эстония» посетило 50 000 зрителей как из Эстонии, так и из-за границы. Поскольку в этом году соревнования на порядок легче, можно прогнозировать, что зрителей будет немного меньше.

Аава не захотел гадать насчет количества зрителей. Но время беглый поиск по порталам бронирования показывает, что в Тарту все еще можно найти гостиничные номера по стандартной цене, и даже Отепя не забронирован на 100%.

«Для зрителей это позитивный момент. Поскольку у нас продаются цифровые паспорта, решение можно оставить на последний момент. На самом деле это хорошо, потому что зрителю не нужно беспокоиться. Есть свободные места и можно легко приехать на место.

Но если в следующем году сюда вернется этап ралли WRC, доступность гостиничных номеров будет хуже. Но хорошо, что ситуация с возможностью забронировать отель развивается: доступность номеров хорошая и, что очень важно, цены нормализовались», - сказал Аава.