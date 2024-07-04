Четыре года ралли «Эстония» входил в календарь международной раллийной серии (WRC), но в этом году Ралли «Эстония» станет этапом чемпионата Европы (ERC). Штаб соревнований стартующего в пятницу ралли переехал из Тарту на родину – в Отепя, но немало важных событий произойдет и в университетском городе.
Ралли «Эстония» возвращается в родной город. Что это повлечет за собой?
Предыдущий хозяин ралли - Эстонский национальный музей получит год перерыва, но совсем без ралли Тарту с населением в 100 000 человек не останется. На ратушной площади состоятся церемония открытия и награждения, а стартовый тест ралли пройдет в парке Раади возле Эстонского народного музея. Однако остальные спецучастки будут проходить в радиусе 20 км от Отепя, население которого в 50 раз меньше Тарту, что делает соревнования из самых компактных международных раллийных гонок в мире.
Директор Ралли «Эстония» Урмо Аава отметил, что так называемое возвращение к истокам сыграло им на руку.
«Формат ERC позволяет нам быть компактными, и мы это сделали. Мы получили положительные оценки, как от команд, так и от FIA, за свою компактность», - рассказал Аава о ралли.
В этом году общая длина спецучастков по сравнению с прошлогодним этапом WRC сократилась более чем треть, или 187 километров.
Аава не скрывает, что экономить пришлось из-за сократившегося бюджета, но они по-прежнему хотят предложить зрителям все, что связано с гонками. И не только быстрые машины, но и все сопутствующее такому мероприятию.
Поскольку ралли ERC фактически на день короче WRC, спецучастков также меньше: 14 вместо обычных 21. Например, в пятницу утром будут проходиться спецучастки Раанитсаа (21,45 км) и Караски (11,97 км), затем раллийные машины ждет 30-минутный перерыв на техобслуживание в Техванди, и эти спецучастки будут пройдены второй раз. Во второй половине дня аналогичным образом пройдут ралли в Канепе и Мяекюла.
По мнению Аава, планирование трасс в так называемом формате 2+2 дает существенную экономию.
«Если бы в субботу было три спецучастка утром, техническое обслуживание и три спецучастка вечером, то затраты на все виды обслуживания, такие как безопасность трассы, стали бы довольно большими. У людей рабочее время разделено, значит нужно организовать смены и т.д. Формат 2+2 является наиболее эффективным с финансовой точки зрения», - пояснил Аава.
Расстояние от Тарту до Отепя, составляющее менее 50 км, придется преодолевать дольше обычного. Однако жизнь водителей облегчили, поскольку по вечерам в пятницу и субботу они смогут парковать свои машины в Тарту на парковку, расположенную на перекрестке Вабадузе пст и ул. Гильди, где находится Parc Fermé, то есть закрытый парк. Первые гонщики сядут за руль в 7.30 утра.
Поэтому гонщикам и штурманам имеет смысл ночевать в Тарту, а обслуживающий персонал команд скорее разместится в регионах Отепя и Эльва. «Мы хорошо все распределили. В основном благодаря тому, что появилось больше отелей, а также различных возможностей размещения», - пояснил Аава.
В прошлом году ралли «Эстония» посетило 50 000 зрителей как из Эстонии, так и из-за границы. Поскольку в этом году соревнования на порядок легче, можно прогнозировать, что зрителей будет немного меньше.
Аава не захотел гадать насчет количества зрителей. Но время беглый поиск по порталам бронирования показывает, что в Тарту все еще можно найти гостиничные номера по стандартной цене, и даже Отепя не забронирован на 100%.
«Для зрителей это позитивный момент. Поскольку у нас продаются цифровые паспорта, решение можно оставить на последний момент. На самом деле это хорошо, потому что зрителю не нужно беспокоиться. Есть свободные места и можно легко приехать на место.
Но если в следующем году сюда вернется этап ралли WRC, доступность гостиничных номеров будет хуже. Но хорошо, что ситуация с возможностью забронировать отель развивается: доступность номеров хорошая и, что очень важно, цены нормализовались», - сказал Аава.