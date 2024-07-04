Фотосессия знаменитой спортсменки вызвала волну критики

Фотографии теннисистки, которая пять дней назад отпраздновала свое 22-летие, можно найти на страницах предолимпийского издания Vogue Ukraine. На фото Костюк позирует лишь в мини-юбке.

Однако под постом с этими фотографиями в Instagram есть довольно некрасивые комментарии.

Например, пользователь sekodekomeko пишет: «Я очень рад, что у нас есть такие чемпионы по теннису, как Штеффи Граф, Рафаэла Сабатини, Моника Селеш и многие другие, которые вдохновили миллионы людей упорным трудом, преданностью делу и любовью к игре. А не фотографиями топлесс или обтягивающими платьями».

Marta Kostyuk's Wimbledon dress was inspired by her wedding dress - also designed by Wilson!



Iconic (via @vogue) pic.twitter.com/LgDE5vtjk8 — Bastien Fachan (@BastienFachan) July 1, 2024

Есть еще те, кто среди прочего отмечает, что «мы могли бы сосредоточиться на спорте, а не на такой ерунде». Но положительные комментарии преобладают.

Костюк удачно начала выступления на стартовавшем в понедельник Уимблдоне. В первом раунде она уверенно обыграла словачку Ребекку Срамкову (WTA 105) 6:3, 6:2.