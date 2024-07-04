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Яак Мадисон все-таки сменил фракцию в Европейском парламенте

rus.postimees.ee
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Яак Мадисон.
Яак Мадисон. Фото: Tairo Lutter

Депутат Европейского парламента Яак Мадисон решил сменить фракцию в составе законодательного органа Евросоюза, сообщает Rus.ERR.

Он присоединился к фракции европейских консерваторов и реформистов (ECR), объявивших о создании собственного депутатского объединения.

Сопредседателями фракции стали Никола Прокаччини из Италии и Йоахим Брудзиньский. Всего во фракцию вошли 84 евродепутата, среди которых и Яак Мадисон.е

Еще 1 июля политик говорил, что планирует продолжать свою деятельность во фракции «Идентичность и демократия» (ID), в которую он входил и в прошлом созыве Европарламента.

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