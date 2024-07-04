За первую половину 2024 года произошло четыре инцидента. Два из них произошли на железнодорожных переездах при столкновении поезда с моторным транспортом. В результате аварий пострадали два человека, один человек погиб, сообщает Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA).
Департамент: за полгода произошло четыре железнодорожных происшествия
«Статистика последнего полугодия показывает, что причинами железнодорожных аварий по-прежнему являются невнимательность, неправильный выбор скорости при пересечении железной дороги, а также нахождение на железнодорожных путях в непредусмотренном для этого месте. Столкновения в основном происходят на переездах, которые регулируются только дорожными знаками. Поэтому напоминаем: перед пересечением железной дороги всегда убеждайтесь, что поезд или другой железнодорожный транспорт не приближается», - сказала руководитель железнодорожного отдела TTJA Кади Заватскис.
Согласно недавно опубликованному отчету Европейского железнодорожного агентства по безопасности железных дорог, в 2020-2022 годах больше всего аварий на переездах в Европе произошло в Эстонии. В статистике учитывалась относительная частота аварий на каждый миллион километров, пройденных поездами по железной дороге.
В Эстонии количество одноуровневых переездов очень велико, а интенсивность железнодорожного движения мала по сравнению с другими странами ЕС. Каждый инцидент значительно увеличивает соответствующий показатель.
«Рост скорости на железной дороге и увеличение интенсивности движения пассажирских поездов требуют все больших инвестиций в обеспечение безопасности на железнодорожной инфраструктуре и мероприятий по обеспечению безопасности», - прокомментировал директор по инфраструктуре AS Eesti Raudtee Кайдо Аэттик.
В обеспечении безопасности на железной дороге важную роль играют и водители автомобилей. «К сожалению, каждый год у нас происходит множество случаев сбивания шлагбаумов неосторожными водителями: в 2022 году водители сбили 86 шлагбаумов, а в 2023 году - 60. Также мы видели, как некоторые водители пытаются проскочить между шлагбаумами», - сказал Аэттик.
Eesti Raudtee внедрила новую систему безопасности с четырьмя шлагбаумами, что способствует повышению безопасности на железной дороге. В начале 2024 года на железнодорожном переезде в Тиксоя были установлены новые автоматические светофорные системы, детекторы приближения поездов и четыре шлагбаума, из которых два для въезда и два для выезда.
В будущем решение с четырьмя шлагбаумами будет установлено на 15 железнодорожных переездах. Пять из них будут на линии Таллинн-Тапа, пять на линии Тапа-Тарту и пять на линии Тапа-Нарва. Всего Eesti Raudtee модернизирует автоматические устройства на 110 железнодорожных переездах.
На переезд, как и на обычный перекресток, можно выезжать только в том случае, если есть возможность проехать без остановки. Остановка на железнодорожных путях запрещена, но если это все же произошло и шлагбаум закрылся, то в случае опасности для предотвращения серьезных последствий необходимо проехать через него.
TTJA обращает внимание на основные требования безопасности при приближении к железнодорожному переезду:
- Снизьте скорость, чтобы при приближении поезда или другого железнодорожного транспорта, или при необходимости (например, на переезде с ограниченной видимостью) остановите транспортное средство.
- Соблюдайте дорожные знаки и сигналы семафора.
- Смотрите, слушайте и будьте внимательны, чтобы убедиться в безопасности продолжения движения.
- Всегда уступайте дорогу приближающемуся поезду!