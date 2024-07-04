Департамент: за полгода произошло четыре железнодорожных происшествия

«Статистика последнего полугодия показывает, что причинами железнодорожных аварий по-прежнему являются невнимательность, неправильный выбор скорости при пересечении железной дороги, а также нахождение на железнодорожных путях в непредусмотренном для этого месте. Столкновения в основном происходят на переездах, которые регулируются только дорожными знаками. Поэтому напоминаем: перед пересечением железной дороги всегда убеждайтесь, что поезд или другой железнодорожный транспорт не приближается», - сказала руководитель железнодорожного отдела TTJA Кади Заватскис.

Согласно недавно опубликованному отчету Европейского железнодорожного агентства по безопасности железных дорог, в 2020-2022 годах больше всего аварий на переездах в Европе произошло в Эстонии. В статистике учитывалась относительная частота аварий на каждый миллион километров, пройденных поездами по железной дороге.

В Эстонии количество одноуровневых переездов очень велико, а интенсивность железнодорожного движения мала по сравнению с другими странами ЕС. Каждый инцидент значительно увеличивает соответствующий показатель.

«Рост скорости на железной дороге и увеличение интенсивности движения пассажирских поездов требуют все больших инвестиций в обеспечение безопасности на железнодорожной инфраструктуре и мероприятий по обеспечению безопасности», - прокомментировал директор по инфраструктуре AS Eesti Raudtee Кайдо Аэттик.