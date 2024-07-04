Чт, 4.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Кабель EstLink 2 ремонтируется на искусственно созданной суше в море

Ану Вийта-Неухаус
, ежедневный редактор новостей Эстонии
Copy

Авария на подводном кабеле EstLink 2, обеспечивающем электросвязь между Эстонией и Финляндией, произошла по неизвестным пока причинам у побережья Эстонии. Ремонт будет проводиться на искусственно созданной суше размером с футбольное поле. Сложные технические работы должны завершиться к концу августа.

На границе Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа в деревне Кырккюла открывается вид на оловянно-серое море в юго-восточной части Финского залива. Именно здесь кабель EstLink 2 переходит с суши в море. В первые часы 26 января Elering обнаружил повреждение кабеля, а два дня спустя было определено возможное место аварии на эстонской стороне.

«Повреждение находится примерно в шести метрах от береговой линии в сторону суши, на прибрежном уступе, - объяснил член правления Elering Рейго Кебья. - Это технически сложное место, кабель находится на глубине двух метров в морском дне, где невозможно провести ремонтные работы. Мы создали осушенную область размером с футбольное поле в море, которую окружает водный барьер, отделяющий место ремонта от открытого моря».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх