Кабель EstLink 2 ремонтируется на искусственно созданной суше в море

На границе Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа в деревне Кырккюла открывается вид на оловянно-серое море в юго-восточной части Финского залива. Именно здесь кабель EstLink 2 переходит с суши в море. В первые часы 26 января Elering обнаружил повреждение кабеля, а два дня спустя было определено возможное место аварии на эстонской стороне.