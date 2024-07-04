Авария на подводном кабеле EstLink 2, обеспечивающем электросвязь между Эстонией и Финляндией, произошла по неизвестным пока причинам у побережья Эстонии. Ремонт будет проводиться на искусственно созданной суше размером с футбольное поле. Сложные технические работы должны завершиться к концу августа.
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Кабель EstLink 2 ремонтируется на искусственно созданной суше в море
На границе Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа в деревне Кырккюла открывается вид на оловянно-серое море в юго-восточной части Финского залива. Именно здесь кабель EstLink 2 переходит с суши в море. В первые часы 26 января Elering обнаружил повреждение кабеля, а два дня спустя было определено возможное место аварии на эстонской стороне.