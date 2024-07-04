Низкие цены останутся в прошлом? ЕС намерен ввести пошлины на товары с Temu и AliExpress

В конце этого месяца Европейская комиссия предложит отменить текущий порог в 150 евро, ниже которого товары можно покупать без уплаты пошлины.

Основными платформами, на которые направлены эти меры, являются китайские онлайн-магазины Temu и AliExpress, а также ритейлер одежды Shein, сообщили источники издания. Положения будут применяться к любому онлайн-ритейлеру, отправляющему товары клиентам ЕС напрямую из-за пределов блока.