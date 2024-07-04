Чт, 4.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Низкие цены останутся в прошлом? ЕС намерен ввести пошлины на товары с Temu и AliExpress

rus.postimees.ee
Copy
Aliexpress.
Aliexpress. Фото: IMAGO/Saulo Angelo

Брюссель разрабатывает планы по введению таможенных пошлин на дешевые товары китайских онлайн-ритейлеров, таких как Temu, Shein и AliExpress, пишет dv.ee.

Таким образом ЕС намерен сдержать наплыв некачественных товаров из Китая, передает Financial Times.

В конце этого месяца Европейская комиссия предложит отменить текущий порог в 150 евро, ниже которого товары можно покупать без уплаты пошлины.
 
Основными платформами, на которые направлены эти меры, являются китайские онлайн-магазины Temu и AliExpress, а также ритейлер одежды Shein, сообщили источники издания. Положения будут применяться к любому онлайн-ритейлеру, отправляющему товары клиентам ЕС напрямую из-за пределов блока.
 
Читайте подробнее на dv.ee.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх