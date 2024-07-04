В среду в 15:25 в центр тревоги сообщили о ДТП на 67-м километре дороги Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в деревне Выыбу в Пайде (Ярвамаа), где автомобиль BMW, которым управлял 49-летний мужчина, на мокрой от ливня дороге попал в аквапланирование и врезался в дорожное ограждение.
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В самом темном месте шоссе Таллинн-Тарту произошла авария с участием BMW
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леэни Алмосен сообщила, что спасатели устранили риск возгорания, откатили автомобиль на обочину, чтобы другие участники дорожного движения могли спокойно передвигаться, и очистили проезжую часть от деталей.