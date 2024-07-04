В самом темном месте шоссе Таллинн-Тарту произошла авария с участием BMW

В среду в 15:25 в центр тревоги сообщили о ДТП на 67-м километре дороги Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в деревне Выыбу в Пайде (Ярвамаа), где автомобиль BMW, которым управлял 49-летний мужчина, на мокрой от ливня дороге попал в аквапланирование и врезался в дорожное ограждение.