Чьи интересы выразил Орбан во время визита в Киев

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, посетив Киев 2 июля - впервые за время вторжения России, - предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому объявить безотлагательное прекращение огня на линии столкновения с российской армией.

«Я попросил украинского президента подумать о том, можем ли мы изменить повестку дня, ускорить мирные переговоры, сначала прекратив огонь», - сказал Орбан в заявлении для прессы по окончании двусторонних переговоров с Зеленским.

И хотя визит главы венгерского правительства носил статус рабочего и его главной целью было обсуждение требований Будапешта по поводу особых прав венгерского нацменьшинства в Закарпатье, в украинскую столицу Орбан прибыл еще и в роли главы Совета Европейского союза.

Он подчеркнул, что война в Украине влияет на безопасность Европы и, так как последующие шесть месяцев Венгрия будет председательствовать в ЕС, то с первым визитом решил приехать именно в Киев, ведь «мир – это важный вопрос». Но имел ли Виктор Орбан право говорить от имени всего ЕС, делая Украине подобные предложения?

Мандата говорить от имени ЕС у Орбана не было

У Виктора Орбана не было официального мандата Брюсселя на то, чтобы оглашать подобные мирные инициативы, хотя о его намерении посетить Киев лидеры стран Евросоюза, разумеется, знали, сообщил DW на условиях анонимности европейский дипломат, работающий в миссии ЕС в Украине.