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Чьи интересы выразил Орбан во время визита в Киев

Deutsche Welle
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Предложение немедленно прекратить огонь, сделанное венгерским премьером Виктором Орбаном президенту Украины Владимиру Зеленскому, созвучно интересам Москвы.
Предложение немедленно прекратить огонь, сделанное венгерским премьером Виктором Орбаном президенту Украины Владимиру Зеленскому, созвучно интересам Москвы. Фото: GENYA SAVILOV

Предложение немедленно прекратить огонь, сделанное венгерским премьером Виктором Орбаном президенту Украины Владимиру Зеленскому, созвучно интересам Москвы. DW выяснила у экспертов, был ли у Орбана на это мандат ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, посетив Киев 2 июля - впервые за время вторжения России, - предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому объявить безотлагательное прекращение огня на линии столкновения с российской армией.

«Я попросил украинского президента подумать о том, можем ли мы изменить повестку дня, ускорить мирные переговоры, сначала прекратив огонь», - сказал Орбан в заявлении для прессы по окончании двусторонних переговоров с Зеленским.

И хотя визит главы венгерского правительства носил статус рабочего и его главной целью было обсуждение требований Будапешта по поводу особых прав венгерского нацменьшинства в Закарпатье, в украинскую столицу Орбан прибыл еще и в роли главы Совета Европейского союза.

Он подчеркнул, что война в Украине влияет на безопасность Европы и, так как последующие шесть месяцев Венгрия будет председательствовать в ЕС, то с первым визитом решил приехать именно в Киев, ведь «мир – это важный вопрос». Но имел ли Виктор Орбан право говорить от имени всего ЕС, делая Украине подобные предложения?

Мандата говорить от имени ЕС у Орбана не было

У Виктора Орбана не было официального мандата Брюсселя на то, чтобы оглашать подобные мирные инициативы, хотя о его намерении посетить Киев лидеры стран Евросоюза, разумеется, знали, сообщил DW на условиях анонимности европейский дипломат, работающий в миссии ЕС в Украине.

«Этот визит был в некотором роде гибридным, ведь во время переговоров Орбан и Зеленский обсуждали преимущественно двусторонние отношения, переживающие сейчас очень сложный этап. Но, с другой стороны, поводом для визита стало все-таки начало председательства Венгрии в ЕС», - отметил собеседник.

Он подчеркнул, что в офисе президента Украины предложения Орбана о прекращении огня с РФ восприняли исключительно как инициативу Будапешта, а не как послание от имени всего ЕС.

Внешняя политика ЕС определяется Европейским советом и верховным представителем Евросоюза по иностранным делам, напомнила заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман. Поэтому в Берлине исходят из того, что Виктор Орбан сделал заявления о прекращении огня в качестве премьер-министра Венгрии.

«Мы убеждены, что ни одна страна не заинтересована в справедливом и прочном мире больше, чем сама Украина. Однако мы также считаем, что само по себе прекращение огня без отвода российских войск было бы принуждением к миру», - заявила Хоффман на правительственной пресс-конференции 3 июля, отвечая на вопрос корреспондента DW.

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