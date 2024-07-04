Предложение немедленно прекратить огонь, сделанное венгерским премьером Виктором Орбаном президенту Украины Владимиру Зеленскому, созвучно интересам Москвы. DW выяснила у экспертов, был ли у Орбана на это мандат ЕС.
Чьи интересы выразил Орбан во время визита в Киев
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, посетив Киев 2 июля - впервые за время вторжения России, - предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому объявить безотлагательное прекращение огня на линии столкновения с российской армией.
«Я попросил украинского президента подумать о том, можем ли мы изменить повестку дня, ускорить мирные переговоры, сначала прекратив огонь», - сказал Орбан в заявлении для прессы по окончании двусторонних переговоров с Зеленским.
И хотя визит главы венгерского правительства носил статус рабочего и его главной целью было обсуждение требований Будапешта по поводу особых прав венгерского нацменьшинства в Закарпатье, в украинскую столицу Орбан прибыл еще и в роли главы Совета Европейского союза.
Он подчеркнул, что война в Украине влияет на безопасность Европы и, так как последующие шесть месяцев Венгрия будет председательствовать в ЕС, то с первым визитом решил приехать именно в Киев, ведь «мир – это важный вопрос». Но имел ли Виктор Орбан право говорить от имени всего ЕС, делая Украине подобные предложения?
Мандата говорить от имени ЕС у Орбана не было
У Виктора Орбана не было официального мандата Брюсселя на то, чтобы оглашать подобные мирные инициативы, хотя о его намерении посетить Киев лидеры стран Евросоюза, разумеется, знали, сообщил DW на условиях анонимности европейский дипломат, работающий в миссии ЕС в Украине.
«Этот визит был в некотором роде гибридным, ведь во время переговоров Орбан и Зеленский обсуждали преимущественно двусторонние отношения, переживающие сейчас очень сложный этап. Но, с другой стороны, поводом для визита стало все-таки начало председательства Венгрии в ЕС», - отметил собеседник.
Он подчеркнул, что в офисе президента Украины предложения Орбана о прекращении огня с РФ восприняли исключительно как инициативу Будапешта, а не как послание от имени всего ЕС.
Внешняя политика ЕС определяется Европейским советом и верховным представителем Евросоюза по иностранным делам, напомнила заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман. Поэтому в Берлине исходят из того, что Виктор Орбан сделал заявления о прекращении огня в качестве премьер-министра Венгрии.
«Мы убеждены, что ни одна страна не заинтересована в справедливом и прочном мире больше, чем сама Украина. Однако мы также считаем, что само по себе прекращение огня без отвода российских войск было бы принуждением к миру», - заявила Хоффман на правительственной пресс-конференции 3 июля, отвечая на вопрос корреспондента DW.