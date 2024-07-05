Жительница Какумяэ Валерия сообщила о вандализме: неизвестный проколол шины ее автомобиля. По словам таллиннки, это уже не первый подобный случай в районе Хааберсти.
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Горожане бьют тревогу ⟩ В одном из районов Таллинна неизвестные прокалывают по ночам шины автомобилей
Как рассказала Валерия, неизвестные по ночам прокалывают шины автомобилей и делают это весьма регулярно. «Первый случай произошел в районе Мерираху, второй - прямо перед моим домом, когда были порезаны шины на автомобиле моего молодого человека, а о третьем случае я слышала от друзей», - отметила она.