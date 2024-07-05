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Горожане бьют тревогу В одном из районов Таллинна неизвестные прокалывают по ночам шины автомобилей

Сергей Светлов
, репортер-редактор
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Неизвестный прокалывает шины. Иллюстративное фото.
Неизвестный прокалывает шины. Иллюстративное фото. Фото: Urmas Luik

Жительница Какумяэ Валерия сообщила о вандализме: неизвестный проколол шины ее автомобиля. По словам таллиннки, это уже не первый подобный случай в районе Хааберсти.

Как рассказала Валерия, неизвестные по ночам прокалывают шины автомобилей и делают это весьма регулярно. «Первый случай произошел в районе Мерираху, второй - прямо перед моим домом, когда были порезаны шины на автомобиле моего молодого человека, а о третьем случае я слышала от друзей», - отметила она.

Проколотая шина.
Проколотая шина. Фото: Фото читателя.
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