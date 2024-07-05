Горожане бьют тревогу В одном из районов Таллинна неизвестные прокалывают по ночам шины автомобилей

Как рассказала Валерия, неизвестные по ночам прокалывают шины автомобилей и делают это весьма регулярно. «Первый случай произошел в районе Мерираху, второй - прямо перед моим домом, когда были порезаны шины на автомобиле моего молодого человека, а о третьем случае я слышала от друзей», - отметила она.