Первый месяц пляжного сезона: взрывные устройства, пропавшие дети и нетрезвые отдыхающие

В связи с тем, что пляжная погода пришла к нам неожиданно рано, в Тарту береговая охрана начала сезон на неделю раньше, чем обычно. В теплую погоду на пляжах было много людей - и совершалось много нарушений.

Всего за последнюю неделю мая на берегах Эмайыги и канала Анне зарегистрировано 253 нарушения общественного порядка. Больше всего хлопот доставили нетрезвые люди: их призывали к порядку 127 раз. Первая помощь, к счастью, требовалась лишь в единичных случаях в связи с незначительными порезами - в общей сложности шесть раз.

Пиковая посещаемость пляжей

Больше обычного людей на пляжах было в первой половине июня, когда небесная канцелярия баловала нас хорошей погодой. Однако пик посещаемости пришелся на конец июня: 28-го числа погреться на солнце на Пярнуском пляже пришли 10 000 человек. Это повтор абсолютного рекорда прошлого года: тогда он тоже был установлен в Пярну, но в середине июля.

Средняя температура воздуха на пляжах Эстонии превышала в июне 21 градус. Температура воды составляла всего чуть менее 20 градусов. По сравнению с июнем 2023 года, воздух и вода были на целых два градуса теплее.

В июне за первой помощью к береговой охране G4S обратились в 134 случаях, самая распространенная причина - ссадины и порезы, возникшие главным образом из-за находившихся в песке осколков стеклотары.